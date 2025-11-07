Wyoming, sobre las memorias del rey Juan Carlos: "Lo único que le llenaba de orgullo y satisfacción era su relación con Franco"

"Menos mal que el libro de se titula 'Reconciliación'", ironiza El Gran Wyoming al leer las memorias del rey Juan Carlos, al que manda un mensaje: "No sé si que te investiguen por tener dinero en un paraíso fiscal es una caza de brujas".

Las memorias del rey Juan Carlos siguen dando de qué hablar. En uno de los fragmentos el emérito culpa al Gobierno de España de su situación actual. "La Justicia suiza abrió una investigación en 2018 por un dinero depositado en mi cuenta en 2008 y el Gobierno español transformará la investigación jurídica en una caza de brujas, en un proceso de moralidad, afectando a la totalidad de mi reinado y a mi acción política".

"Joder, pues menos mal que el libro de se titula 'Reconciliación'", afirma El Gran Wyoming, que manda un mensaje al rey Juan Carlos: "De todas formas, majestad, no sé si a que te investiguen porque tienes dinero en un paraíso fiscal que no está declarado se le puede llamar caza de brujas, más que nada porque nadie acabó en la hoguera, como mucho, usted algo chamuscado del sol de Abu Dabi". Además, el presentador de El Intermedio alucina con "la promoción que se ha montado" el emérito con sus memorias: "El rey Juan Carlos no generaba tanta expectación desde los discursos de Nochebuena, aunque de los fragmentos que hemos leído, parece que lo único que le llenaba de orgullo y satisfacción era su relación con Franco".

"Lo que sabemos es que el rey emérito ha hablado en sus memorias de Franco, del 23F, de política, de su familia... pero no tanto de amantes y cosillas", afirma Wyoming, que destaca que "el rey Juan Carlos asegura que solo ha tenido dos deslices sentimentales": "Esto ha enfadado a alguien y no es la reina Sofía, que se está descojonando, sino a Bárbara Rey, que ha declarado que si tienen que salir todas necesitará La Espasa".

"Para las generaciones más jóvenes, La España era como la Wikipedia, pero de la época en la que pensábamos que el rey Juan Carlos era un campechano y Bárbara Rey una simpática vedette", concluye Wyoming.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.