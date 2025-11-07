Caitlin Moran expone que 1 de cada 4 hombres dice no ten un amigo cercano: "La soledad es la gran epidemia de los hombres"

La escritora reflexiona en su último libro sobre la masculinidad. Así, analiza por qué los hombres se sienten amenazados por las mujeres y el feminismo, algo que ha provocado que surjan movimientos masculinos en contra de ello.

Sandra Sabatés charla con la escritora y periodista Caitlin Moran en la última entrega de su sección 'Mujer tenía que ser'. Moran ha publicado '¿Y los hombres qué?', donde reflexiona sobre la masculinidad actual.

Como señala Sabatés, en el libro la autora describe "la inseguridad que afecta, en general, a los hombres, algo que sorprende a las mujeres". Moran expone que, aunque pueda parecer que la vida es más fácil para ellos, uno de los grandes problemas de los hombres es la soledad. "Uno de cada cuatro dice que no tiene un amigo cercano", indica la escritora.

"Ese era uno de los motivos por los que quería escribir este libro, porque después de años siendo feminista, diciendo que los hombres están bien, cuanto más hablaba con ellos más me daba cuenta de que están celosos de lo que tenemos las mujeres", reflexiona.

La escritora cuenta que en sus charlas suele preguntar a la gente qué es la masculinidad y la gente expone que es cosas como fidelidad, valentía o mantener a su familia. "Una vez una mujer levantó la mano y dijo que las mujeres hacemos esos también", añade. Para Moran no cree que existan diferencias sustanciales entre hombres y mujeres por eso, debido a que no somos tan diferentes, ella indica que debemos plantearnos que podemos aprender los unos de los otros. "Lo que pueden aprender los hombres de las mujeres es a hablar de los problemas de su género", indica.

Moran indica que, por ejemplo, la pornografía juega un papel fatal. "No sé quién está más desfavorecido por la pornografía online, si chicos o chicas", afirma. La periodista señala que las chicas ven a otras chicas siendo estranguladas, mientras que los hombres ven a hombres haciendo daño a mujeres. "Que un chico vea pornografía y piense que esto es el sexo y que debe crecer para ser alguien que tiene el control, que no tiene emociones y que, simplemente, hace daño a la gente... creo que podemos hablar de abuso infantil, para chicos y chicas", concluye.

