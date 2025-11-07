Caitlin Moran, sobre su último libro: "Ha resultado ser una guía para que las mujeres ayuden a los hombres, es la máxima ironía del feminismo"

"Ha resultado ser una guía para que las mujeres ayuden a los hombres en lugar de que los hombres se ayuden a sí mismos", destaca Caitlin Moran de su libro, del que dice que "es la máxima ironía del feminismo, que las mujeres solucionen sus problemas y, además, también los de los hombres".

La escritora Caitlin Moran reflexiona en su último libro, '¿Y los hombres qué?', sobre por qué los hombres están tan asustados con el feminismo y las mujeres. Pero, ¿cómo ha recibido el público masculino su libro? "Ha sido terrible, y por ambos lados", responde la escritora a Sandra Sabatés en esta entrevista en 'Mujer tenía que ser', donde explica que "los hombres de izquierda progresista decían que estaba diciendo que los hombres no podían hablar de sus emociones".

"Esa es una visión muy estereotipada, podemos hablar de nuestras emociones, que le jodan a tu libro", explica la escritora que decían los hombres de izquierda mientras que los hombres de derecha reaccionaron diferente a su libro diciendo que "los hombres no deben hablar de sus emociones". Incluso, Moran asegura que estos hombres de derecha decían que les "estaban intentado convertir en mujeres". Por lo tanto, la escritora "ha recibido por todos los lados" críticas, como explica Sandra Sabatés.

"Sí, pero si estos dos grupos pudieran reunirse y hablar sobre sus emociones eso sería el comienzo de lo que estoy hablando en el libro", asegura Caitlin Moran, que explica que asegura, que, realmente, "el 80% de los libros los compran las mujeres": "Ellas van a ser las que estén preocupadas por sus maridos y quienes van a comprar los libros".

"Son las que no saben cómo hablar con sus hijos adolescentes sobre pornografía las que están comprando este libro", explica la escritora, que afirma que son las mujeres "las que inician una conversación sobre las emociones". "Al final, esto ha resultado ser una guía para que las mujeres ayuden a los hombres en lugar de que los hombres se ayuden a sí mismos", destaca Moran a Sandra Sabatés, a la que afirma que "es la máxima ironía del feminismo, que las mujeres solucionen sus problemas y, además, también los de los hombres".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.