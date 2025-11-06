Wyoming, sobre los saharauis 50 años después de la Marcha Verde: "Es un pueblo olvidado, abandonado y con sus tierras ocupadas"

Wyoming recuerda en este vídeo el 50 aniversario de la Marcha Verde de Marruecos sobre el Sáhara, lo que supuso para el pueblo saharaui y cómo la historia puede repetirse en los próximos años con Palestina.

Wyoming arranca El Intermedio alardeando de sus dotes adivinatorias, pues afirma que "veo el futuro de las personas, pero también el de los países". Por eso, intuye lo que va a pasar los próximos años con Palestina.

"Los medios olvidarán poco a poco la matanza, luego lo harán los gobiernos y, más tarde, los organismos internacionales acabarán legitimando la ocupación de Israel", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador hace esta 'predicción' porque "conozco el pasado". En este sentido, recuerda que hoy se cumplen cincuenta años de la Marcha Verde, cuando 350.000 ciudadanos marroquíes se movilizaron, organizados por el régimen de Marruecos, y entraron en el Sáhara, forzando la salida de España de su última colonia africana.

"Tras aquella marcha los españoles nos fuimos y abandonamos a los saharauis", explica Wyoming, que recuerda que "muchos se refugiaron en Argelia y llevan cinco décadas viviendo en campamentos", mientras "otros muchos sobreviven bajo la dictadura de Marruecos".

En aquel caso, poco a poco, los medios dejaron de hablar del asunto y la comunidad internacional les dejó de lado, hasta el punto de que, hace unos días, la ONU avalara el plan de Rabat, apostando así por la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.

Algo que ya hizo el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 y que para Wyoming es "la decisión más vergonzosa que ha tomado España en el plano internacional en los últimos tiempos".

Cincuenta años después, Wyoming señala que el pueblo saharaui "es un pueblo olvidado, abandonado y con sus tierras parece que definitivamente ocupadas", algo que, según él, "nos da una idea de lo que puede ocurrir en Palestina más pronto que tarde".

