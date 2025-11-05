Wyoming sugiere que PP y Vox formen un grupo musical: "Viendo sus políticas el nombre ya lo tienen: Los chungos"

PP y Vox están negociando para decidir quién será el sustituto de Carlos Mazón. Según se ha publicado en prensa, el partido de ultraderecha estaría imponiendo sus condiciones como rechazar el pacto verde que estableció la UE en 2019.

El Gran Wyoming anuncia que quiere comenzar el programa abriendo "un melón". "¿No son un poco exageradas las canciones de amor?", pregunta. El presentador de El Intermedio pone como ejemplo 'Colgado en tus manos' de Carlos Baute y Marta Sánchez, 'Sin ti no soy nada de Amaral' o a Los Chunguitos con 'Haz de mí lo que quieras'.

"Haré cualquier cosa por ti, tú eres mi mundo, cambiaré si me lo pides...", señala, "pero ¿para cuándo canciones de amor que ni fu ni fa?". Wyoming indica que este tipo de canciones son "más realistas". "La verdad es que yo creía que esas historias de amor y de entrega absoluta solo existían en las canciones", añade, "pero, no, estaba equivocado".

El presentador de laSexta señala que también existen en la política. "Tras la dimisión de Mazón, PP y Vox negocian a toda prisa para evitar ir a elecciones", comenta Wyoming, "y ya les digo yo que los populares están colgando en las manos de Vox".

Algunos medios señalan que la ultraderecha ya ha impuesto sus condiciones en la Comunidad Valenciana. "En primer lugar, Vox quiere gestos para rechazar eso que ellos llaman inmigración masiva", indica el presentador.

"En los sueños de Abascal, la fiesta de 'Moros y Cristianos' se llama de 'Cristianos y más Cristianos'", añade. En segundo lugar, el partido de ultraderecha exige "el rechazo al pacto verde que estableció Europa en 2019".

El presentador considera "paradójico" que una región que ha sufrido los terribles efectos del cambio climático, "pueda desdeñar ahora las políticas medioambientales".

"Hay gente que tiene la tendencia a perjudicarse a sí misma", señala Wyoming, "ya sea negando la evidencia científica, apoyando a Vox o fumando dos cajetillas al día".

"A la vista de que lo de Partido Popular y Vox es más una historia de amor más intensa que la de las canciones, les recomiendo probar en el mundo de la música", indica el presentador. "Viendo las políticas que planean para la Comunidad Valenciana creo que el nombre ya lo tienen: Los chungos", concluye.

