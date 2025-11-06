Iñaki López, sobre los aplausos de PP y Vox a una víctima de la DANA: "Lo triste es que haya tenido que pedirlo"

Toñi, que perdió a su marido y su hija durante la riada que asoló Valencia, ha pedido, durante su intervención en la comisión de investigación por la gestión de la DANA, que todos los presentes le muestren su apoyo.

Varios familiares de víctimas de la DANA han comparecido en el Congreso de los Diputados dentro de la comisión de investigación sobre la gestión de la DANA. En esta sesión, los representantes de PP y Vox han decidido aplaudir el testimonio de una de las víctimas, cosas que no hicieron en sesiones anteriores.

"Lo ha conseguido Toñi, que perdió a su marido y a su hija en el garaje de su casa", señala Cristina Pardo. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Toñi, durante su intervención, manifiesta que le "encantaría" que todos los diputados presentes aplaudieran.

"Que me fuera con el calor y el apoyo de todos ustedes", expone, "no ya por mí, sino por los familiares de las 229 personas". Toñi añade que "solo así entenderé que mi presencia aquí, mi dolor, ha valido la pena".

Tras su exposición, Toñi conseguía arrancar los aplausos de los presentes, incluidos los de los diputados de Vox y PP. "Lo triste es que Toñi haya tenido que pedir ese aplauso", concluye Iñaki López.

