Una chica, cuando Isma Juárez le pregunta el nombre de un presidente latinoamericano: "Madón, que era de Venezuela, o Mazón..."

El reportero vuelve a salir a la calle para saber si los jóvenes tienen conocimientos sobre cultura general. ¿Serán capaces de responder a sus preguntas y ganar el 'Felipón' de oro? Descúbrelo en el vídeo principal.

Isma Juárez vuelve a poner a prueba los conocimientos de los jóvenes en su concurso sobre cultura general '¿Quién es Felipe González?'. La primera pregunta que hace, como es habitual, es si saben quién es González. "Un político", contesta Alba. "Iba a decir un rey, pero no, un ministro", comenta Laura. Isma aclara que es un expresidente socialista.

La siguiente pregunta que plantea Juárez es que digan el nombre de un presidente latinoamericano. Laura responde: "Madón, que era de Venezuela, o Mazón... yo qué sé". Como falla, Isma decide darles una pista. "Alguien que lleva una motosierra", dice. "Michael Myers", responde Alba, dejando alucinado a Juárez.

"Michael Myers va mejor peinado", responde Isma, y les cuenta que es Javier Milei. "Claro, el de Argentina", comenta Alba entonces. "Claro, Michael Myers recorta a las personas y Milei los servicios públicos", aclara Isma.

Después deben dar el nombre del presidente de Israel. "Netanyahu", responde Alba, "estoy muy segura". En la última pregunta deben indicar cuál es el nombre del actual papa. "Francisco", dice Laura. Como falla pasa a su compañera, que responde que se llama "León", aunque indica que en realidad es en inglés así que el nombre es "Lion".

Isma le pide, entonces, que debe concretar qué número de papa es. Esta dice que es León VII. El error lleva a Isma a inaugurar una nueva sección con la mecánica de la 'Patata caliente'. Así van respondiendo una vez cada una hasta que Laura acierta, diciendo que es León XIV. "Completamente correcto e injusto", señala Isma, ya que Laura consigue llevarse el 'Felipón' de oro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.