Wyoming afirma que Aznar es como la bruja Lola: "No para de ponerle velas negras a Sánchez"

El expresidente del Gobierno ha afirmado que los españoles deben preguntarse qué están dispuestos a hacer por su país. Además, también ha planteado si están dispuestos a tomar el futuro de España en sus manos.

José María Aznar ha lanzado una nueva versión de la frase "el que pueda hacer que haga". En esta ocasión, el expresidente del Gobierno ha dicho que "lo que nos españoles nos tenemos que preguntar es qué queremos de nuestro país, qué estamos dispuestos a hacer por nuestro país".

"¿Los españoles estamos dispuestos a coger y tomar el futuro de España en nuestras manos?", planteaba el popular. "Solo una duda", pregunta el Gran Wyoming: "Cuando dice coger el futuro de España ¿es una metáfora del cuello de Pedro Sánchez?".

"Espero que sí, porque la otra opción es que esté llamando a un golpe de Estado", añade. El presentador de El Intermedio se pregunta cómo Aznar pretende intervenir en el futuro. "Él no es Aramís Fuster, en todo caso la bruja Lola porque no para de ponerle velas negras a Sánchez", añade, "no me extraña, está horrorizado con la situación".

Aznar, además, ha afirma que le preocupa mucho más el deterioro institucional que ha sufrido el país "que los casos de corrupción que existen ahora, que han convertido la política española en una charca repugnante".

"Los casos de corrupción le parecen una charca repugnante", comenta Wyoming, "no me quiero ni imaginar lo que le opinará Aznar de su Consejo de Ministros". El presentador recuerda que, entre otros, estaba en él Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana o Cristóbal Montoro. "El dream team de la corrupción", señala Wyoming. "Si lo de Sánchez es una charca repugnante, esto debe ser la ciénaga de Shrek", concluye.

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