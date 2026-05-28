El 'caso funeraria' a través de la historia: Mikel Herrán explica cómo ya se reciclaban ataúdes en el Antiguo Egipto

Ante el 'caso funeraria', donde 20 trabajadores están siendo juzgados por cambiar ataúdes antes de su cremación para revenderlos, Mikel Herrán cuenta cómo esto ha sido habitual en algunas épocas de la historia.

En Valladolid se está juzgando el llamado 'caso funeraria', donde 20 trabajadores de una funeraria estarían implicados, presuntamente, en el rescate de ataúdes antes de su cremación para la posterior reventa de los féretros.

Sin embargo, esto de reciclar ataúdes no es algo nuevo, tal y como explica Mikel Herrán, que como arqueólogo es la única persona de El Intermedio que ha desenterrado a un muerto.

El historiador cuenta que "en algunas culturas mover los enterramientos forma parte del ritual", aunque solían "esperarse un ratito por el respeto y esas cosas". Por ejemplo, en Jericó, lo que hoy es Palestina, hace unos 9.000 años era muy común enterrar a los muertos debajo de las casas. Además, algunos los acababan desenterrando al cabo de un tiempo para sacar su cráneo, cubrirlo de yeso, decorarlo con conchas y tenerlo por la casa.

Algo también común en el Neolítico, porque estos grupos que empezaban a ser sedentarios, usaban los muertos para marcar su vínculo con el territorio.

Reciclaje de ataúdes en el Antiguo Egipto

Si nos centramos en los ataúdes específicamente, el gran motivo para reutilizarlos era la falta de recursos. En el Antiguo Egipto la madera era un bien muy preciado, al tratarse de un país muy desértico. De este modo, se han encontrado muchos sarcófagos que se repintaban décadas o siglos después: "Se sacaba la momia, se decoraba la caja y se le buscaba un nuevo inquilino", apunta Mikel.

Tenemos la idea de que las espectaculares tumbas del Antiguo Egipto estaban selladas para siempre. Sin embargo, el historiador señala que "oficiales, familias y vecinos abrían las tumbas, las inspeccionaban o las volvían a cerrar. Eso parecía un mercadillo".

De hecho, indica, "muchos de estos sarcófagos súper decorados que hoy tenemos en los museos en realidad fueron retallados por el nuevo dueño a partir de un sarcófago anterior, o estaban hechos con piezas de distintos sarcófagos viejos. Algunos eran reliquias familiares, pero otros se compraban en el mercado negro a gente que se había dedicado a saquear tumbas".

En algunas épocas, estaba tan de moda que, para protegerlos, había quien los cubría de betún o se usaban sin decorar "para enseñar que era madera fresca y que tú tenías el parné suficiente para permitirte un sarcófago nuevo".

En algunos casos, esta reutilización deja auténticas chapuzas. En Atenas se puede ver una tumba donde se enterró un matrimonio en un sarcófago con ambos tallados en la tapa. Tiempo después, alguien decidió quedarse con la tumba y retirar la tapa. Se cargaron la figura del marido y a la figura de la esposa le cambiaron la cabeza para poner un busto del nuevo propietario. "Le hicieron trans", comenta Wyoming.

Un segundo uso

Los sarcófagos también han tenido otros usos. Algunos romanos se reciclaron como altares de iglesias. A otros les hacían un agujero y se utilizaba como alberca. En Egipto, después de la llegada del Islam, algunos sarcófagos de piedra se convertían en fuentes mágicas.

Es el caso del sarcófago de Hapmen, hecho de granito negro y decorado con jeroglíficos que nadie entendía y que se tomaron como antiguos hechizos mágicos. Siglos antes, había estado enterrado allí un oficial de la 26ª dinastía, pero en el Egipto medieval, el sarcófago se convirtió en la fuente de los amantes, de la que se decía que si bebías, te curaría de los males de amor.

El sarcófago se encuentra en el Museo Británico, donde Mikel espera que lo hayan limpiado bien, porque "beber jugo de momia de hace 2.500 años no sé si te cura los males de amor o te da una cagalera".

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