Wyoming reflexiona sobre el "efecto dominó ultra" en América: "Lo interesante sería saber quién coloca las fichas y les da un empujoncito"

La victoria del ultraderechista Abelardo De la Espriella en Colombia lleva a Wyoming a reflexionar sobre cómo caen las 'fichas de dominó' de gobiernos progresistas en favor de otros "populistas y reaccionarios".

Hay aficiones que Wyoming no entiende, como la de colocar piezas de dominó durante días, incluso semanas, para luego darles un toquecito y ver cómo caen: "¿Esa gente no tiene nada mejor que hacer con su vida? ¿Tanto se aburren?, se pregunta el presentador de El Intermedio.

A los fans de este hobby, Wyoming les propone ver cómo cae una pieza detrás de otra echando un vistazo a las noticias que vienen del continente americano, donde "llevamos años contemplando cómo caen uno detrás de otro gobiernos más o menos progresistas para ser sustituidos por otros populistas y reaccionarios".

Un "efecto dominó ultra" que ya ha afectado a Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Chile y que "tiene una pieza a punto de caer: Colombia". Allí, el ultraderechista Abelardo De la Espriella se ha impuesto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales al candidato de izquierda Iván Cepeda.

De la Espriella, apunta Wyoming, "comparte el discurso ultra de Kast, el amor por la mano dura como solución de Bukele y la afición de Milei a los motes rimbombantes". "Todo lo que tiene es copiado, es como un ultra de Aliexpress", señala.

Estas piezas de dominó ultra "comparten discursos, procedimientos, relaciones y las mismas ganas de dar marcha atrás en la historia". Algo que también ocurre en España, donde "hay quien está empeñado en que llegue al poder otro de esos personajes nefastos".

Sin embargo, Wyoming considera que, más que ver cómo cae una ficha, "lo interesante de verdad sería saber quién, o quiénes, están colocando las fichas y dándole el empujoncito necesario para que caigan y, sobre todo, saber hasta dónde quieren llegar".

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