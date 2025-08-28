"De la UDEF. ¿De quién?": El origen del meme de Gabriel Rufián y Federico Trillo está en El Intermedio

Un nuevo 'trend' ha llegado a redes sociales para hacer viral a Rufián, Trillo y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y la 'culpa' la tiene El Intermedio: te mostramos el vídeo completo del momento.

Un curioso vídeo, protagonizado por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, y Federico Trillo, exministro del Partido Popular (PP), ha conseguido hacerse viral durante las últimas semanas en redes sociales.

Especialmente difundido en TikTok, en este vídeo ya convertido en meme, el portavoz de ERC pregunta al exministro de Defensa popular por la UDEF, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Mientras Trillo parece no entender qué le dice Rufián, el de ERC repite hasta en cuatro ocasiones "¡de la UDEF!" hasta que, harto, detalla su significado.

Este momento cómico entre tanta seriedad política se ha difundido entre los difentes usuarios de redes sociales en numerosas ocasiones y mucha gente ha utilizado también el audio del vídeo para hacer su propia versión de este o, incluso, se ha compartido con otros mensajes, ayudando, de esta manera, a que las imágenes se hagan todavía más virales y se termine generando una nueva tendencia (o trend). Pero ¿cuál es su origen real? ¿sucedió realmente así este momento?

Ni IA ni realidad, el origen está en El Intermedio

El divertido vídeo, en realidad, es uno de los célebres vídeos manipulados que El Intermedio emite durante el programa, unos vídeos humorísticos de corta duración que se han convertido en una seña de identidad del programa.

El manipulado viral, originalmente, fue emitido hace seis años, el 8 de enero de 2019 y, el mismo, utilizaba imágenes de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular que tuvo lugar el 20 de noviembre 2018.

El programa recuperaba este divertido manipulado posteriormente. El 15 de julio de 2020 se volvía a emitir como parte de un vídeo más extenso en el que se compartían varios montajes hechos a partir de imágenes de la citada Comisión.

Video manipulado - Rufián hace llorar a Trillo en la Comisión de Investigación por la presunta financiación ilegal de PP

¿Qué pasó en la Comisión?

En las imágenes originales, ni Trillo pregunta de manera insistente a Rufián qué le está diciendo, ni el portavoz de ERC repite cuatro veces "de la UDEF". El diputado de ERC, simplemente, preguntaba a Trillo por una de las respuestas que había dado a Noelia Vera, de Unidas Podemos, en la que afirmaba que no tenía ninguna buena opinión de la UDEF.

"¿De quién?", constestaba Federico Trillo, ante el comentario de Gabriel Rufían. "De la UDEF", repetía Rufián, y era entonces cuando pronunciaba el nombre completo de esta unidad de la Policía Nacional.

La respuesta del propio Gabriel Rufián

Muchos usuarios han planteado sus dudas en las secciones de comentarios de los vídeos publicados en redes sobre si se trataba de un vídeo real o estaba hecho con Inteligencia Artifical, creando todavía más confusión sobre el origen de este.

El propio Rufián, incluso, no ha dudado en compartir, en su perfil de la red social TikTok, el vídeo original del momento que vivió durante la Comisión de Investigación para así aclarar que el vídeo viral, en realidad, es un montaje.