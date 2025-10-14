Ahora

"¿Robó usted en mi casa?"

'Dora la conservadora' 'dedica' una canción a las deportaciones de Alvise: "Adiós, don Morito, a tu casa vuélvete"

Cristina Gallego se convierte en la aventurera más conservadora para cantar una canción dedicada a una parte del programa del líder de 'Se acabó la fiesta' para las próximas elecciones generales.

Cristina Gallego se convierte en la aventurera más conservadora para cantar una canción dedicada a una parte del programa del líder de 'Se acabó la fiesta' para las próximas elecciones generales.

Cristina Gallego vuelve a El Intermedio convertida en 'Dora la Conservadora' y, junto a ella, no ha faltado su inseparable amigo el 'Mono Botas', interpretado por Dani Mateo.

La aventura de la 'ultraconservadora' la lleva primero a Madrid, donde Alvise Pérez ha presentado en Vistalegre su candidatura a las próximas elecciones generales. El líder de 'Se acabó la fiesta' ha anunciado varias medidas que han sido del agrado de 'Dora'.

Pérez ha anunciado una deportación masiva de inmigrantes o que creará una macrocárcel como la de Nayib Bukele en El Salvador. 'Dora' considera que Alvise quiere dejar el país "mejor que Disneyland". "Allí aún tienen pendiente deportar a Aladdin por moro y tráfico ilegal de alfombras voladoras", añade.

La 'ultraconservadora', además, se anima a cantar una canción dedicada a esa deportación masiva y, como es habitual, obliga a 'Botas' a acompañarla. "Hola don Morito, hola Mohamed", cantan, "¿robó usted en mi casa? En su casa yo robé". "¿Sisó usted a mi abuela? A su abuela yo sisé", sigue su canción, que acaba con el verso: "Adiós, don Morito, a tu casa vuélvete".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás libera a los 20 rehenes con vida mientras Israel excarcela a los primeros presos palestinos
  2. Feijóo compara a Abascal con Bildu tras su plantón el 12-O y el líder de Vox dice que "se ha debido dar un golpe en la cabeza"
  3. Doble 'toque' de Feijóo a Ayuso: le recuerda que el PP "cumple las leyes" por el aborto y choca con su definición de migración
  4. Ábalos prescinde de su abogado a tan solo dos días de su nueva declaración en el Supremo
  5. DANA Alice, en directo | La AEMET amplía hasta la medianoche el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y Tarragona recibe un Es-Alert
  6. Un mail desvela que el príncipe Andrés tuvo contacto con Epstein más allá de lo que él había reconocido: "Volveremos a jugar"