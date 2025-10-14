"¿Robó usted en mi casa?"
'Dora la conservadora' 'dedica' una canción a las deportaciones de Alvise: "Adiós, don Morito, a tu casa vuélvete"
Cristina Gallego se convierte en la aventurera más conservadora para cantar una canción dedicada a una parte del programa del líder de 'Se acabó la fiesta' para las próximas elecciones generales.
Cristina Gallego vuelve a El Intermedio convertida en 'Dora la Conservadora' y, junto a ella, no ha faltado su inseparable amigo el 'Mono Botas', interpretado por Dani Mateo.
La aventura de la 'ultraconservadora' la lleva primero a Madrid, donde Alvise Pérez ha presentado en Vistalegre su candidatura a las próximas elecciones generales. El líder de 'Se acabó la fiesta' ha anunciado varias medidas que han sido del agrado de 'Dora'.
Pérez ha anunciado una deportación masiva de inmigrantes o que creará una macrocárcel como la de Nayib Bukele en El Salvador. 'Dora' considera que Alvise quiere dejar el país "mejor que Disneyland". "Allí aún tienen pendiente deportar a Aladdin por moro y tráfico ilegal de alfombras voladoras", añade.
La 'ultraconservadora', además, se anima a cantar una canción dedicada a esa deportación masiva y, como es habitual, obliga a 'Botas' a acompañarla. "Hola don Morito, hola Mohamed", cantan, "¿robó usted en mi casa? En su casa yo robé". "¿Sisó usted a mi abuela? A su abuela yo sisé", sigue su canción, que acaba con el verso: "Adiós, don Morito, a tu casa vuélvete".
