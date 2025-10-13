Dani Mateo analiza el lenguaje no verbal del saludo entre Trump y Sánchez: "Los cinco segundos más eternos de su carrera"

Dani Mateo comenta en este vídeo qué dicen los gestos más allá de la aparente cordialidad en el saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez: "A ver mexicano, no te relajes, que igual el 5% no te lo saco, pero el hombro de sitio si".

El acuerdo de paz en Gaza firmado en Egipto ha dejado una imagen cuanto menos llamativa: Donald Trump y Pedro Sánchez se saludaban con un largo apretón de manos y en actitud de lo más cordial.

El presidente español y el estadounidense intercambiaban sonrisas meses días después de que Trump amenazara con expulsar a España de la OTAN por no destinar el 5% del PIB a defensa.

Sin embargo, Dani Mateo analiza en el vídeo sobre estas líneas qué dice el lenguaje no verbal de este saludo en el que primero "se dan la mano como si no hubiera pasado nada", pero luego Trump le pega un tirón de brazo.

"Es el clásico gesto de 'a ver mexicano, no te relajes, que igual el 5% no te lo saco, pero el hombro de sitio si'", comenta Dani, que considera que Sánchez se está especializando en la misma sonrisa "que cuando ve a Ayuso o a Emiliano García Page".

Por todo ello, el colaborador concluye que "han sido los cinco segundos más eternos de la carrera de Pedro Sánchez, más largos que los cinco días de reflexión".

