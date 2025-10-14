Ahora

En El Intermedio

Mikel Ayestaran, sobre el futuro en Gaza: "Le voy a llevar la contraria a Trump, lo que viene por delante es lo complicado"

El presidente estadounidense ha organizado este lunes un acto en Egipto para firmar el acuerdo de paz para Gaza, acompañado de numerosos dirigentes, como, por ejemplo, Pedro Sánchez. Trump considera que la guerra ha terminado gracias a su plan.

El presidente estadounidense ha organizado este lunes un acto en Egipto para firmar el acuerdo de paz para Gaza, acompañado de numerosos dirigentes, como, por ejemplo, Pedro Sánchez. Trump considera que la guerra ha terminado gracias a su plan.

Este lunes en Egipto se ha producido la firma del acuerdo de paz para Gaza. Donald Trump ha organizado un acto para certificar el fin de la guerra en Gaza y, para ello, se ha rodeado de numerosos dirigentes entre los que estaba Pedro Sánchez.

"El gran protagonista de la jornada", como señala Sandra Sabatés, "ha sido Donald Trump que, tanto en el parlamento israelí como en la firma del plan, ha insistido en que la guerra ha terminado". Mikel Ayestaran advierte que debe contradecir al presidente estadounidense.

Trump ha afirmado que lo que se ha visto, hasta el momento, es algo histórico, pero, en opinión del corresponsal "esta primera fase que estamos viendo es la más sencilla".

"Lo vimos en el anterior acuerdo y lo que nos viene por delante es lo auténticamente difícil y complicado", añade Ayestaran. El periodista expone que la dificultad radica en que es una situación "que no se ha resuelto en décadas y, desde luego, no creo que con Benjamín Netanyahu al frente del gobierno se vaya a resolver".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás libera a los 20 rehenes con vida mientras Israel excarcela a los primeros presos palestinos
  2. Feijóo compara a Abascal con Bildu tras su plantón el 12-O y el líder de Vox dice que "se ha debido dar un golpe en la cabeza"
  3. Doble 'toque' de Feijóo a Ayuso: le recuerda que el PP "cumple las leyes" por el aborto y choca con su definición de migración
  4. Ábalos prescinde de su abogado a tan solo dos días de su nueva declaración en el Supremo
  5. DANA Alice, en directo | La AEMET amplía hasta la medianoche el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y Tarragona recibe un Es-Alert
  6. Un mail desvela que el príncipe Andrés tuvo contacto con Epstein más allá de lo que él había reconocido: "Volveremos a jugar"