Mikel Ayestaran, sobre el futuro en Gaza: "Le voy a llevar la contraria a Trump, lo que viene por delante es lo complicado"

El presidente estadounidense ha organizado este lunes un acto en Egipto para firmar el acuerdo de paz para Gaza, acompañado de numerosos dirigentes, como, por ejemplo, Pedro Sánchez. Trump considera que la guerra ha terminado gracias a su plan.

Este lunes en Egipto se ha producido la firma del acuerdo de paz para Gaza. Donald Trump ha organizado un acto para certificar el fin de la guerra en Gaza y, para ello, se ha rodeado de numerosos dirigentes entre los que estaba Pedro Sánchez.

"El gran protagonista de la jornada", como señala Sandra Sabatés, "ha sido Donald Trump que, tanto en el parlamento israelí como en la firma del plan, ha insistido en que la guerra ha terminado". Mikel Ayestaran advierte que debe contradecir al presidente estadounidense.

Trump ha afirmado que lo que se ha visto, hasta el momento, es algo histórico, pero, en opinión del corresponsal "esta primera fase que estamos viendo es la más sencilla".

"Lo vimos en el anterior acuerdo y lo que nos viene por delante es lo auténticamente difícil y complicado", añade Ayestaran. El periodista expone que la dificultad radica en que es una situación "que no se ha resuelto en décadas y, desde luego, no creo que con Benjamín Netanyahu al frente del gobierno se vaya a resolver".

