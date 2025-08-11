La alcaldesa de Abenójar, a Isma Juárez sobre las minas de wolframio: "No me puedo ausentar, que me ocupan los terrenos"

Isma Juárez ha viajado a Abenójar, un pueblo de Ciudad Real donde han hallado una mina de wolframio. Entre vecinos optimistas y bromas con la alcaldesa, el reportero muestra cómo la noticia está revolucionando la vida local.

En la última temporada de El Intermedio, Isma Juárez visitó Abenójar, un pueblo de Ciudad Real, en su sección Un país en la riñonera. Allí, en las minas de la localidad, se ha descubierto un importante yacimiento de wolframio.

Durante su reportaje, Isma conversa con Lidia, una vecina que cree que la nueva mina dará mucha vida al pueblo, algo que, según ella, "hace falta".

Otro de los aspectos curiosos de Abenójar es su vecina más ilustre: Isabel Rodríguez, actual ministra de Vivienda, conocida en el municipio como "Isabelita".

El reportero también charla con Verónica García, alcaldesa de Abenójar. "Ya hueles a Trump", le dice Isma en tono de broma. "No me puedo ausentar, que me ocupan los terrenos", responde la regidora entre risas. "A lo mejor tendríamos que haber hecho, al encontrar la mina, callarnos la boca", apunta Juárez. Incluso le sugiere a García que adopte acento mexicano para así no despertar el interés del expresidente estadounidense.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.