La calle pregunta a la ministra Isabel Rodríguez: "¿Por qué los planes de vivienda asequible son solo para gente joven? yo soy precaria"

En el especial sobre vivienda de El Intermedio, Sandra Sabatés y Wyoming entrevistan a Isabel Rodríguez. En este vídeo, la ministra de Vivienda se enfrenta a las preguntas de los españoles.

"Señora ministra, ¿por qué cuando hablamos de alquileres asequibles siempre son para gente menor de 35 años? Yo, en mi caso, tengo 61, no he tenido posibilidad de comprarme una vivienda y nunca entro en ningún tipo de ayuda. ¿Qué pasa? ¿Que la gente mayor no tenemos derecho a acceder a una vivienda digna?", cuestiona una de las manifestantes que el pasado domingo salieron a las calles de Madrid para reivindicar el derecho a una vivienda digna.

La respuesta de la ministra no se hace esperar y asegura que, en estos momentos, el objetivo del Gobierno y de la Ley de Vivienda es "la asequibilidad" y que ningún español tenga que "destinar más del 30 % de su sueldo para pagar el alquiler".

Para alcanzar esa asequibilidad, según Isabel Rodríguez, hacen falta dos medidas clave: "Primero, subiendo los sueldos, que lo estamos haciendo, y después, bajando las rentas de los alquileres, que lo estamos impulsando vía incentivos", aclara la ministra.

Asimismo, Rodríguez se dirige directamente a esta ciudadana para hacerle saber que "cuenta con el aval del Estado". "Vamos a poner en marcha avales, como ya hemos hecho para las hipotecas, también para el alquiler", anuncia la ministra. Una medida que se llevará al Congreso de los Diputados en el próximo pleno.

