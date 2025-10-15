Fesser asegura que "EEUU se la juega este sábado en la manifestación": "Demostrarán sin están hasta las narices de Trump o no"

Guillermo Fesser asegura que en la manifestación de este sábado en EEUU a favor de la democracia "el país se juega recuperar el sentido como país y su alma, ya que se está quedando sin ella" porque están "en manos de psicópatas".

Guillermo Fesser analiza en el plató de El Intermedio la manifestación que se está preparando para este sábado en Estados Unidos: "Por primera vez, no es una manifestación contra Donald Trump sino a favor de la democracia". Y es que el periodista afirma que "la gente se ha dado cuenta de que ya no hay que decir lo que ha hecho el otro mal sino con dos pelotas salir a la calle y defender lo que creen que hay que defender".

"Ese día va a ser muy importante", destaca el periodista, que explica que "hay miles de manifestaciones preparadas": "La importancia será cuántas personas salgan a la calle y si serán pacíficas". Y es que el corresponsal explica que "el senador republicano Roger Marshall ha pedido a Trump que mande a los militares porque el jefe de gabinete Stephen Miller han dicho que son terroristas a favor de Hamás". Sin embargo, Fesser destaca irónicamente que "muchos de esos terroristas que se van a manifestar serán veteranos de guerra porque son los que más se están manifestando en las calles contra la persecución a los hispanos".

Y es que estos veteranos están en "contra de la brutalidad que se está usando" en esta persecución y "dicen que si estos hubieran estado luchando en Afganistán, hoy estarían en un consejo de guerra", explica Fesser, que afirma que "esta estrategia nueva no es para insultar a Trump sino para defender los principios de la democracia". "Activistas como el cantante Peter Coyote han pedido a la gente que vaya vestida como si fuera a misa y que se manifieste solo de día, no de noche, porque es muy importante dar la imagen de que son buena gente", detalla Fesser, que destaca que "las pancartas serán, 'ni reyes ni dictadores', 'militares fuera de las calles', 'no detenciones por el color de piel' o '40 millones de estadounidenses somos hispanos'".

Fesser concluye en que la importancia será qué tipo de perfil sale a la calle y si mandarán a los militares contra esa gente: "¿Serán abuelas con niños, estudiantes, macarras?, esa es la importancia, se la juega EEUU en la imagen de que la gente está hasta las narices de Trump o no". "Es un momento muy importante, es un pulso, el país se juega el recuperar el sentido como país y su alma, que se está quedando sin ella porque estamos en manos de psicópatas", asegura Fesser.

