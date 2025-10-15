Reportaje de Thais Villas
Una mujer defiende el derecho al aborto: "Si una niña quiere abortar con 16 años y no la dejas le estás destrozando la vida"
Mientras una señora defiende el derecho al aborto solo para mujeres "con enfermedades o que han sufrido una violación", otra mujer le recuerda que "puede haber muchas razones", como no poder mantener al hijo.
Thais Villas sale a la calle con 'Hablando se enciende la gente', su sección de debate en El Intermedio, para hablar con los ciudadanos del aborto. "El aborto es un tema que ya teníamos superado, pero siempre acaba volviendo", asegura la reportera, que pregunta a la gente si "consideran que el derecho al aborto debería estar garantizado con la Constitución".
"No, solo aquellas personas que lo necesiten de verdad", afirma una señora, que detalla que solo para mujeres con enfermedades o que han sufrido una violación. Sin embargo, otra mujer no está nada de acuerdo e insiste en que "nadie puede decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo" y recuerda que "puede haber muchos razones, no solo que sea joven o que se haya ido por ahí con un muchacho": "Puede que no pueda mantenerlo o que no esté preparada para ser madre".
Por su parte, una señora afirma que "ha habido casos de chicas que se lo han quitado", es decir, han abortado, "y se han quedado marcadas de por vida": "Incluso, algunas que yo conozco no han vuelto a quedarse embarazadas". Por otro lado, una joven destaca que quiere tener "la libertad de poder decidir si quiere o puede tener" un hijo: "Soy una mujer, vivo en el siglo XXI". Además, otra mujer que defiende el aborto asegura que "con 16 años si no se deja a una niña que quiere abortar hacerlo, se le está destrozando la vida".
