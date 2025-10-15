Una mujer latina de barrio rico: "Decir que no parezco de Ecuador es una falta de respeto"

Thais Villas se desplaza hasta un barrio rico y un barrio obrero para saber cómo viven en ellos los latinos. Una mujer de barrio rico explica que paga 1.500 euros por cincuenta metros cuadrados.

Con motivo del Día de la Hispanidad que se celebra el 12 de octubre, Thais Villas dedica una entrega especial de 'Barrio rico, barrio obrero' a la comunidad latina. Una mujer de barrio rico afirma que lo más caro en España "es la vivienda": "Pago 1.500 euros por 50 metros cuadrados de alquiler". Es más, la mujer pide a su casero mirando a cámara que le baje "la renta".

Además, Thais Villas pregunta a la mujer si "los españoles somos de recibir con los brazos abiertos o los abrimos dependiendo de a quién tengamos delante". La mujer asegura que es más bien lo segundo "Abren los brazos dependiendo de a quién tienen delante".

Por último, la mujer aprovecha el reportaje para decir una cosa que, para ella, los españoles tienen que mejorar: "Tienen algo, por favor, que juzgar. Decir que no parezco de Ecuador no se dice. Soy de Ecuador y punto. Decir que no parezco ecuatoriana es una falta de respeto".

