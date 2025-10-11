Victoria Camps, sobre cómo educar a los jóvenes: "La educación no es solo una cuestión de la escuela y de la familia"

La filósofa cuenta, a Sandra Sabatés, que "todos los adultos tenemos la obligación de educar a las nuevas generaciones". Además, considera que esa responsabilidad "no se ha asumido bien".

Sandra Sabatés ha tenido la oportunidad de charlar con la filósofa Victoria Camps en su sección 'Mujer tenía que ser'. Camps ha lanzado 'La sociedad de la desconfianza', un ensayo en el que la filósofa reflexiona sobre los peligros a los que nos enfrentamos si no se pone coto al consumo desmedido y al individualismo.

Como señala Sabatés, "para abordar prácticamente todos los problemas el primer paso es mejorar la educación". "¿Cómo podemos educar a las nuevas generaciones en una sociedad en la que imperan las redes sociales o un consumismo desmedido?", pregunta la periodista.

"Seguramente pensando que la educación no es solo una cuestión de la escuela y de la familia", expone Camps. Victoria indica que "todos los adultos tenemos la obligación de educar a generaciones más jóvenes".

Camps indica que esa responsabilidad "no se ha asumido bien". "Eso que cuesta tanto, en una sociedad de consumo, que es que las personas se autolimiten y se autorregulen, no lo enseña nadie", reflexiona, "y eso es lo que, a través de todos los agentes, debería transmitirse de algún modo".

La filósofa señala que el ambiente está dominado por la economía de consumo y esto lleva "al egoísmo y al querer tener mucho poder adquisitivo". "La gente que tiene más riqueza acaban siendo los modelos", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.