La pregunta de Wyoming ante los fenómenos meteorológicos extremos en España: "¿Estamos de verdad preparados?"

El tren de borrascas con lluvia, viento y nieve que ha recorrido España en los últimos días lleva a Wyoming a reflexionar sobre hasta qué punto están preparadas las infraestructuras y las instituciones frente a las catástrofes climáticas.

Wyoming arranca El Intermedio con el tema del que habla toda España: el mal tiempo. El problema, según el presentador, son las expectativas generadas por años y años de películas románticas: "Creemos que cuando nieva podemos salir a pasear por Central Park y tropezar con un profesor de música recién divorciado con el que acabaremos tomando malvaviscos al calor de una chimenea completamente desnudos sobre una piel de oso", comenta.

Sin embargo, Wyoming recuerda que la realidad es muy diferente, ya que "la nieve te hace resbalar, está sucia y los muñecos son tan feos y deformes que en vez de una zanahoria en la nariz lo que te apetece es aplicarles un soplete".

Más allá de esa cuestión, el presentador considera que "esto está durando demasiado", pues llevamos cuatro o cinco borrascas seguidas hasta el punto de que "hay más gente pendiente del tiempo que del fútbol".

Ante el último frente, que deja kilómetros de carreteras afectadas, personas que han tenido que abandonar su casa buscando refugio y numerosos daños críticos en puentes y demás infraestructuras, Wyoming explica que "cada vez son más frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos", también con incendios en verano o las olas de calor.

Teniendo en cuenta que la ciencia dice que la situación va a ir a peor, Wyoming se pregunta si estamos de verdad preparados, si van a resistir nuestras infraestructuras o si existe un plan general para las catástrofes climáticas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.