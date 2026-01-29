Mariano, el primero desahuciado tras caer la moratoria: "Espero que la orden de desahucio se anule. Estoy muy nervioso e inquieto"

Tras intervenir en Al Rojo Vivo, el desahucio previsto para este jueves a las 13.00 horas ha sido aplazado al 13 de febrero. Minutos antes, Mariano aseguró que no había hecho las maletas y pidió una reunión con la Orden Tercera para intentar frenar el lanzamiento.

La historia de Mariano Ordaz, vecino de la calle Carnero de Madrid, es la de una de las más de 600.000 familias que podrían perder su casa por el fin de la moratoria antidesahucios. Mariano lleva 67 años viviendo en la misma casa, prácticamente toda su vida.

Durante la pandemia se quedó en paro y dejó de poder hacerse cargo del alquiler. "Yo ganaba 480 euros, no podía pagar 600 de casa", ha explicado en laSexta. La propiedad de la vivienda, la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT), sostiene que esos impagos derivaron en la extinción del contrato en 2022 y que la justicia les dio la razón.

El desahucio estaba previsto para este jueves a las 13.00 horas. Minutos antes, Mariano ha intervenido en Al Rojo Vivo, donde ha asegurado que hasta ese momento no había hecho las maletas. "Espero que la orden de desahucio se anule para poder subsistir hasta tener una buena gestión o una reunión con la Orden Tercera, por favor, para intentar arreglar este tema", ha pedido en directo.

Ordaz insiste en que su negativa nunca fue a pagar. "Ahora tengo una jubilación y no me niego a pagar. Lo que no podía era antes: no se puede pagar un alquiler de 600 euros cobrando 480. Por eso esto ha acabado generando una deuda", ha explicado.

Según relata, la propiedad ha rechazado reunirse con él pese a sus intentos. "Me han querido echar de aquí y no quieren sentarse conmigo. Yo he mandado escritos, solo quiero una reunión con la Orden Tercera para intentar arreglarlo”, ha reclamado.

Mariano ya ha logrado frenar dos desahucios anteriores. Preguntado por lo que supondría que el lanzamiento se ejecutara este jueves, responde sin rodeos: "Sería una desgracia. Tendría que recoger lo imprescindible".

Sobre su estado anímico, lo resume en dos palabras: "Muy nervioso e inquieto".

* Tras la entrevista, el desahucio ha sido aplazado al 13 de febrero.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.