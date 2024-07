Thais Villas visitaba un barrio rico y un barrio obrero para preguntar en una y otra zona cómo es su ocio. En el barrio rico, una chica le explicaba que había estado con sus padres en la fiesta de pedida de su prima y que, aunque se había gastado menos dinero "porque han venido sus padres", su dispendio había rondado a los 300 euros.

Otra chica de barrio obrero afirmaba que había celebrado su cumpleaños e invitado a sus amigos con un presupuesto de 50 euros: "Tú eres una maga del dinero", le respondía Thais en el vídeo sobre estas líneas, donde una vecina de barrio rico comentaba que había estado en un exclusivo restaurante, aunque señalaba que "me lo han pagado": "Se ha dejado un pico", aseguraba la entrevistada, que indicaba a Thais que, aunque podría haber sido una "pareja", al final "no ha coincidido". Sobre la invitación, sostenía que "la peluquería y todo esto lo pagamos nosotras".

Mientras en el barrio rico una mujer apuntaba que los fines de semana tratan de viajar para "no caer en la monotonía", en el obrero otra mujer contaba que el sábado y domingo lo dedica a "leer y comer" sin ir a restaurantes porque "la economía no me da para salir". Sobre qué se deja los fines de semana, aseguraba rotunda que "me dejo la piel fregando la casa".

Un hombre de barrio rico explicaba que invierte "una media de 300 euros" en el ocio del fin de semana, "quitando los viajes". Sobre esto último, señalaba que en su última escapada familiar a Formentera "no bajó de los 6.000 euros". "Pues le sale cara la familia", le respondía Thais a este hombre que confiesa que se comieron "una paella rojiza que nos costó 500 euros". En el caso de una chica de barrio obrero, apuntaba que su presupuesto mensual para ocio ronda los 100 euros, "200 tirando la casa por la ventana si me hago un viaje", si bien indicaba que ahora no tiene nada planeado porque "la economía no lo permite".

Una chica de barrio rico le señalaba a Thais que actualmente tiene "como unos cinco viajes planeados", entre ellos Londres porque "lo amo y tengo que ir cada X tiempo". "No sea y que te echen de menos", le responde con ironía la reportera. En el caso de otra chica de barrio obrero, apuntaba que ella suele "ir mucho de campings" o "al pueblo". Sin embargo, cuando Thais le pregunta cuándo fue la última vez que hizo un plan de ocio a lo largo del año, afirmaba que "no me acuerdo".

