"¿Tiene usted alguien que le ayude con las tareas de casa?", con esta pregunta Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y otro obrero en una temporada antigua de El Intermedio. "No tengo porque no puedo pagarla", afirmó la mujer, que destacó que como trabaja, "evidentemente" le gustaría tener a alguien que le ayudara: "Mi marido y mi hija cuando me ven con la lengua fuera se apiadan de mí, pero si no no".

En cambio, en un barrio rico todas sus vecinas confesaron a la reportera que tenían una trabajadora del hogar. "Hasta hace un año tenía todas, ahora por semana viene una y los domingos viene otra chica que trabaja en casa de una hija mía", explicó una de esas vecinas. "Se me había olvidado una persona que viene, a veces, de Rumanía 15 días o un mes para ayudarme en Navidad, Nochebuena, Reyes...", desveló la mujer a Thais Villas, que, muy sorprendida, le preguntó cómo celebraba las fiestas en su casa para necesitar tanta ayuda. "Las Navidades en mi casa son con un espírit absolutamente cristiano, que es lo que pretendo", explicó la mujer de barrio rico.

Una vecina de barrio rico explicó que era ama de casa, pero que tenía empleada interna, es decir, que vivía en su casa. "Cuesta casi 1.000 euros más la Seguridad Social". Además, al preguntarle si sería capaz de organizarse así de bien sin alguien que le ayude, la mujer que tenía una interna respondió tajante: "No, para nada". "La necesito más que a mi marido", confesó la mujer, que explicó que era ama de casa: "Organizo la casa, tengo una casa grande".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.