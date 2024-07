Thais Villas visitaba un colegio para preguntar a los niños por los animales, un tema que entusiasmaba a los pequeños. "Dan mucho trabajo, pero son una cucada", comentaba uno de ellos, mientras su compañero Sebastián desarrollaba algo más su respuesta: "Saber que no somos la única especie en este planeta me hace sentir feliz", afirmaba.

Los jóvenes alumnos también desvelaban cuáles son sus animales favoritos, que iban desde clásicos como los perros, tigres o leones, hasta los ajolotes de una niña, porque "tienen una sonrisa super amplia y son muy tiernos". En el caso de los animales que no quieren ver ni en pintura, una pequeña señalaba que son las arañas, porque "en mi habitación siempre me encuentro alguna".

Cloe explicaba a Thais que tiene "ocho perros", si bien "solo me acuerdo de tres nombres", mientras que en el caso de su compañera Dafne aseguraba que "antes tenía una gata, pero se murió y ahora soy alérgica a los gatos". "Como nací con ella y ahora se ha muerto, ya puedo ser alérgica a los gatos", añadía.

"Me gusta la carne, pero no me la quiero comer porque sale de un animal muerto", afirmaba Celia, si bien admitía que al final come. Thais les preguntaba qué animal les gustaría comer para conocer cómo sabe, a lo que una niña le respondía que el elefante: "Como es tan arrugado querría saber cómo sabe su carne", comentaba. "El perro", apuntaba Olga. Respecto al vegetarianismo, otra de las alumnas señalaba que "me gusta ir a la montaña y ver verde, pero no estar siempre comiendo eso".

