El 'sofisticado' sistema de seguridad para alejar a Isma Juárez de Felipe VI y Letizia: "Tengo la sensación de que no pinto nada"

En este vídeo que recupera El Intermedio, Isma Juárez intentaba dar un salto como periodista asistiendo a los Premios de la APM, donde pudo hablar con periodistas de relumbrón e intentó, no sin dificultades, preguntar a Felipe VI y Letizia.

Isma Juárez estuvo en la gala de los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid, donde tuvo la oportunidad de hablar con varias leyendas del periodismo.

Entre ellas, Fernando Ónega, que celebraba estar "vivo, lo cual no es poco a mi edad". El periodista le explicaba que la clave para caerle bien a los reyes de España es "intentándolo" y que la mejor pregunta para romper el hielo con ellos es un sencillo "¿cómo están?". Para acercarse a ellos, le recomendaba recurrir al alcalde José Luis Martínez-Almeida: "Lo resuelve porque no tiene que planchar", ironizaba.

Rosa Villacastín confesaba ser una seguidora de Isma Juárez y le daba un consejo para 'alcanzar' el Pulitzer: "Trabajo, trabajo y trabajo. Parece un cuento, pero es la realidad", afirmaba la periodista, que le desvelaba que se acababa de jubilar: "A eso aspiro yo", reaccionaba Isma.

El reportero de El Intermedio conseguía que Miguel Ángel Aguilar le colara en el acto con los monarcas: "Vamos a hablar con quien haga falta", comentaba el periodista, mientras Isma veía cómo a los pocos segundos los de seguridad le invitaban a salir.

Ante la llegada de Felipe VI y Letizia, Isma se enfrentaba a un 'sofisticado' sistema de seguridad basado en dos palos y una cinta que marcaba hasta dónde se podía acercar. "Aquí entra en juego mi sagacidad y mis cuerdas vocales", señalaba Isma, que no dudaba en aprovechar para incluso bailar el limbo.

Después le trasladaban más atrás, para luego llevárselo hasta el lado contrario. Finalmente, Isma intentaba preguntar a los monarcas desde la distancia: "Tengo la sensación de que no pinto nada", lamentaba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.