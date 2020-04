Thais Villas ha conseguido entrevistar a Andrea Levy en pleno confinamiento. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid ha reconocido a la colaboradora de El Intermedio que su sofá se ha convertido en el centro de su existencia y que incluso la videollamada que han mantenido le ha dado "la vida".

La concejala 'popular' está pasando la cuarentena sola y asegura que ni siquiera discute con la gente de su equipo: "Estamos todos amorosos en el chat. Nadie discute de nada".

"Los primeros días los pasaba en medio pijama, pero es que en las videoconferencias un día me pilló el alcalde y a partir de entonces me tengo que arreglar todos los días", ha reconocido Levy ante los halagos de Thais.

A pesar del angustioso momento, Levy ha explicado que Almeida fue "discreto": "Me envió un WhatsApp y me dijo 'no voy a pedir que te levantes porque te he visto en pijama'", ha explicado.

Sobre el futuro de la cultura por el coronavirus, Andrea Levy asegura que "desde el Ayuntamiento se está trabajando en medidas que ayuden a paliar los perjuicios de todos estos meses que han tenido que cerrar y ver cuáles son las medidas que se pueden adoptar entre las distintas administraciones para que las estructuras culturales no caigan".

Ella misma asegura estar sufriendo las consecuencias del confinamiento por no poder disfrutar del ocio fuera de casa: "Estoy bailando en el salón de casa a la que puedo yo sola, como en las bodas a última hora. Está dando pena", ha reconocido.

"Me pongo de todo, pero últimamente estoy muy arriba con el 'Agapimu' de Ana Belén", ha asegurado la concejala, que ha reconocido que le da "un subidón".

Aun así no todo han sido fiestas los últimos días: "Ha habido momentos duros personales, pero sobre todo profesionales", ha asegurado la 'popular', que ha reconocido que "llamar a casa y saber que todos están bien se ha convertido en un lujo diario".

