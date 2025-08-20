Una vecina de barrio rico, sobre el sueldo que tendría que tener para ser feliz: "10.000 euros al mes"

¿El dinero da la felicidad? ¿Cuánto tiene que cobrar una persona para cubrir sus necesidades y, además, poder darse algún capricho?. Thais Villas recorrió un barrio rico y otro obrero en busca de respuestas.

"Mejor llorar en un Rolls Royce que en un Seat Panda", bromeó una mujer de barrio rico, al ser preguntada por Thais Villas sobre qué debía ganar una persona al mes para poder ser feliz, cubriendo sus necesidades básicas y pudiéndose dar algún capricho: "10.000 euros, ¿no? Voy a estar más comoda llorando en un Rolls Royce".

Mientras, otra mujer del mismo barrio confesó "no tener ni la menor idea de si 5.000 euros o más al mes". Y es que la mujer detalló que ganaba bastante más de 100.000 euros al año: "He tenido el privilegio de tomar cruceros que dan la vuelta al mundo porque me paso tres o cuatro meses al año viajando en alta mar".

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, una mujer de barrio obrero declaró que con "1.500 euros podría ser feliz, sobrevivir y darse un lujo". Otra vecina del mismo barrio subió hasta los 3.000 euros al mes, para así poder darse "un capricho". "Yo no puedo viajar, no me puedo ir de vacaciones, llevo cinco años sin irme... Y me iría a Tenerife, que tengo ganas", manifestó la vecina.

