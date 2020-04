En pleno confinamiento, son muchos los que necesitan ahogar su estrés en el deporte. Carmen Falante es una de las personas que, a través de las redes sociales, anima el aislamiento de los españoles en tiempos de coronavirus.

"El jueves y el viernes antes del confinamiento, cuando ya me prohibieron dar clase de zumba en el gimnasio decidí hacerlo por las redes sociales", ha explicado Falante, que antes de ser monitora de zumba era limpiadora de hogares.

"A mí, además de físicamente, que me ha ayudado mucho, me ha servido como terapia", ha explicado la joven profesora de zumba, que ha asegurado que "es una hora que te evades y no piensas en tu vida cotidiana".

Hay quien incluso se ha animado a seguir sus clases tras mucho tiempo sin hacer deporte. "Me habló una chica que tiene a su madre con ella en casa casi llorando. Me puso un audio de que estaba súper feliz porque estaba todas las tardes haciendo zumba sola en el salón y una tarde su madre se animó", ha narrado.

Falante no ha dudado incluso en animar a Thais Villas que, sin levantarse de la silla, ha demostrado su habilidad como bailarina en El Intermedio.

