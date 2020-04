Íñigo Errejón ha contado en El Intermedio cómo está viviendo la pandemia de coronavirus y sus consecuencias, qué hace para entretenerse y, además, ha hecho una confesión: durante el confinamiento, ha hablado a Pablo Iglesias.

"Cuando salió la noticia de que podían estar contagiados le escribí para desearle que estuvieran bien y me contestó. Hay cordialidad", ha explicado en esta entrevista con Thais Villas. Y es que, cree que la pandemia nos está ablandando "a todos, valoramos más y las razones por la que te enfadaste con alguien parecen ser menos importantes".

El diputado de Más País también cree que, a pesar de ser "una tragedia sanitaria" y de que vendrán "momentos sociales y económicos muy duros", esto también nos va a dejar una lección: "Va a costar mucho que un Gobierno justifique los recortes en Sanidad o que nos volvamos a desentender de las residencia, ya hemos visto que esto cuesta vidas".

Preguntado por cómo está viviendo toda esta situación, ha explicado que "el Congreso va recuperando su actividad" y esto le mantiene ocupado porque le "lleva un tiempo preparar todas las intervenciones". Si bien, también es un disciplinado con los horarios y ha emprendido la guerra al móvil. "Apago el teléfono, hago ejercicio, salgo aplaudir, hago la cena, me tomo algo", ha señalado, haciendo referencia a su vida diaria.

