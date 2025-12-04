Los médicos del hospital de Torrejón se defienden de la gestión de Ribera: ya advirtieron del "deterioro de la calidad asistencial" hace meses

Los detalles Los profesionales sanitarios enviaron a la dirección del Grupo Ribera un manifiesto el pasado mayo con propuestas para restaurar la calidad en el servicio del hospital.

El escándalo del hospital de Torrejón ha generado una guerra política tras la filtración de audios que revelan cómo el expresidente de Grupo Ribera, Pablo Gallart, instaba a alargar listas de espera para aumentar beneficios. Los profesionales sanitarios han defendido su actuación ética y han desmentido vulneraciones de derechos en un comunicado. Sin embargo, en mayo, ya habían denunciado a la empresa matriz, Vivalto Sante, el deterioro de la calidad asistencial, criticando prácticas que comprometen la ética profesional y la equidad del sistema de salud. A pesar de las promesas de mejora de Gallart, los profesionales no recibieron más respuestas, y se despidió a directivos que denunciaron las prácticas.

Ante la guerra política abierta a causa del escándalo del hospital de Torrejón, los profesionales sanitarios han intentado tranquilizar a los pacientes y han defendido que "en todo momento" han actuado con "responsabilidad, profesionalidad y desde una ética incuestionable".

Esta semana se han filtrado audios de una reunión celebrada en septiembre de Grupo Ribera, encargado de la gestión del centro, en los que el ahora exCEO, Pablo Gallart, instaba a su equipo a alargar las listas de espera para ampliar hasta ampliar los beneficios del hospital en "cuatro o cinco millones" de euros.

Ante esta información, los jefes de servicio y supervisores de enfermería han hecho público este jueves un comunicado en el que han garantizado que "en los 14 años que nuestro hospital lleva en marcha, los profesionales nunca hemos adoptado medidas que vulneren los derechos de los pacientes".

El "deterioro" de la calidad asistencial

Sin embargo, meses antes de que saltase la polémica, en mayo, los propios profesionales firmaron un manifiesto que enviaron a la dirección de la empresa francesa Vivalto Sante, propietaria de Grupo Ribera, con copia a Gallart, en el que daban cuenta del deterioro de la calidad asistencial del hospital.

El documento, al que ha tenido acceso laSexta, sostenía que aunque el hospital, fundado en 2011 bajo gestión privada de Ribera Salud, comenzó con un alto nivel de calidad asistencial "articulado en torno al compromiso profesional, humanidad y rigor científico", en los últimos años ha experimentado "un deterioro acelerado de la calidad asistencial más básica".

Los firmantes calificaban la situación de "insostenible desde los puntos de vista asistencial, laboral y ético".

Criticaban al actual director Médico-Quirúrgico que "ha incentivado prácticas que colisionan con nuestro marco deontológico" y sus formas "a menudo desafortunadas, cuando no autoritarias", así como las precarias condiciones laborales que llevaron a una "pérdida insostenible de talento".

Advertían de la bajada en la calidad asistencial que "cae a plomo con la pérdida de prestaciones, la desmembración de servicios, y prácticas como la aceleración y superficialización de la asistencia".

Asimismo, destacaban la "pérdida imparable de prestaciones basada exclusivamente en un presunto abaratamiento de costes para la empresa" que, según reza el texto, afectaba a "servicios cruciales" como el "seguimiento nutricional/diabetológico, ecografías no realizadas por radiólogos, telemedicina sin alternativa en especialidades como Dermatología o falta de MIR en Urgencias".

También reprobaban la presión a algunas jefaturas de servicio para que priorizasen en consultas y listas de espera a pacientes procedentes de otras áreas sanitarias ("no cápita") frente a los de Torrejón. Una situación, incidían, contraria "al principio de equidad del Sistema Nacional de Salud".

Las medidas propuestas

Estos profesionales dejaron por escrito diferentes propuestas para atajar la situación y restablecer la calidad en el servicio del hospital que pasaban por la reconstitución de la Dirección o el refuerzo de la plantilla, especialmente en Enfermería y Radiología.

Pedían el abandono de la imposición de cuotas de pacientes 'no cápita', "evitando la diferenciación entre pacientes por motivos de rentabilidad empresarial, mediante el abandono, en cualquier prestación del Hospital (consultas, listas de espera quirúrgica, etc.)".

Solicitaban así la "adecuación del ritmo de trabajo a niveles compatibles con el ejercicio reposado de la profesión, la reflexión clínica y el desarrollo de comités asistenciales" y medidas para garantizar la seguridad del paciente como la reconstrucción del Comité de Seguridad del Paciente "con rigor e independencia, promoviendo una cultura de seguridad no punitiva".

Respuesta de la Dirección

Gallart confirmó la recepción del manifiesto el 13 de junio y aseguró en un correo electrónico que "estamos estudiando detenidamente el escrito y valorando las situaciones que denunciáis, así como las soluciones que proponéis".

"Estamos convencidos de que con el trabajo y el esfuerzo de todos los que formamos parte de este proyecto asistencial, vamos a ser capaces de mejorar y volver a posicionar el hospital como un referente en la Comunidad de Madrid, tal y como nuestros pacientes demandan y los profesionales os merecéis", escribió, añadiendo que les mantendría informados.

Sin embargo, laSexta ha confirmado que estos profesionales no obtuvieron más respuestas sobre este asunto. Además, este jueves también se ha conocido que Grupo Ribera despidió al menos a cuatro directivos que denunciaron a través de su canal ético interno las instrucciones de Gallart para aumentar beneficios a costa de perjudicar a los pacientes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.