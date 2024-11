'Show Me the Dani' propone que se haga un 'Franco Eras Tour' con el dictador: "Él no llenaba estadios, sino cunetas"

Hoy es 20N y 'Facheando' celebra un programa especial para los nostálgicos del franquismo donde la 'señora bien', el 'criptobro' 'Show Me the Dani' y el alter ego 'facha' de Wyoming, José Miguel de Monzón y Monzón analizan las últimas noticias relacionadas con Franco.

"Hace 49 años nos dejó Franco, pero está más vivo que nunca", comenta el 'marqués', mientras 'Piluchi' valora en el vídeo sobre estas líneas el hecho de que en 2024 todavía se celebre una veintena de misas en honor al dictador, 16 de ellas organizadas por la Fundación Francisco Franco: "Es una vergüenza, debería organizarlas la Iglesia, que para eso echo 20 euros en el cepillo".

Este domingo vuelve a celebrarse un acto franquista en la plaza de Oriente, que se ha camuflado como protesta contra la ley de Memoria Democrática. Monzón asegura que irá y que llevará a sus nietos: "Se acabó la mariconada esa de la 'Patrulla Canina', para patrulla buena la de 'Billy el Niño'", afirma.

'Show Me the Dani' sostiene que "el naming es importante para triunfar" y propone hacer una gira con el cadáver del dictador y llamarlo 'Franco Eras Tour', al estilo Taylor Swift: "Aunque a él lo que se le daba bien no era llenar estadios, sino cunetas".

Sobre el nuevo fichaje de Vox Baleares, Esmeralda Pastor, que en sus redes sociales subía fotos con la bandera preconstitucional y hacía apología del franquismo, 'Piluchi' denuncia que "el Gobierno nos dice hasta qué fotos podemos subir".