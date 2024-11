La 'señora bien' visita el plató de El Intermedio para compartir sus nuevas preocupaciones. "Estoy mal", confiesa, aunque añade que sus problemas disminuyen al pensar en la situación de la Iglesia, que, según ella, "está peor". "Peor está nuestro señor Jesucristo porque se le está llenando la santa casa de rojos, como si fuera una casa okupa en Vallecas, pero con más MENAS", comenta 'Piluchi'.

'Piluchi' se refiere a que ya no se puede confiar "¡ni en Cáritas!", dice horrorizada. Según la 'colaboradora', Cáritas ha "abandonado su fe cristiana para unirse a la secta de la Agenda 2030 y le ha plantado cara a la gente de bien en favor de los migrantes".

"¿Te puedes creer que Cáritas Burgos ha renunciado a las ayudas del Ayuntamiento porque PP y Vox le han cerrado el grifo a las ONG amiguitas de los que no comen jamón?", pregunta escandalizada "Piluchi".

Cáritas ha rechazado una ayuda de 19.000 euros del Ayuntamiento tras la decisión de este de retirar subvenciones a otras tres ONG que apoyan a migrantes. Tras conocer esto, Wyoming intenta hacerle ver a 'Piluchi' que Cáritas ha actuado correctamente, pero ella sigue firme en su postura.

"No me intentes liar", le dice al presentador. "Lo de Burgos no puede ser, una cosa es que nos preocupe la España vaciada y otra que la vayamos a llenar de moritos", sostiene 'Piluchi'. "A este paso, cuando te traiga un imán de Burgos, no vas a saber si se trata de un souvenir de la catedral o un señor con barba", añade indignada.