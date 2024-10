Dani Mateo se convierte en el 'criptobro' 'Show Me the Dani' para analizar el entramado societario de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, tras la apertura de una pieza separada por administración desleal y corrupción en los negocios.

'Dani' define en tres palabras a González Amador como "e un puto máquina" y un "titán" mejor que Milei: "Él se cambia el pelo según el juzgado", comenta en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que "no es que huya de Hacienda, es que va a por ellos como un fukin panza va a por un cruasán".

La investigación de Hacienda a su empresa, Masterman, explica que empezó "porque él quiso": "Se cogió las declaraciones de su empresa pantalla y le dijo a Hacienda 'oye, que os estáis equivocando, que me sale a devolver'", apunta 'Show Me the Dani', para el que la pareja de Ayuso "quiere poner al Estado a hacer burpees".