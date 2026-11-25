Cristina Gallego se convierte en la 'señora bien' de El Intermedio para criticar a influencers y cantantes como Laura Escanes, Aitana, Rosalía o Bad Gyal por animar al voto progresista: "Les ha dado por lavar el cerebro a nuestra juventud".

La 'señora bien' irrumpe en el plató de El Intermedio y en la campaña electoral para analizar cómo a algunas influencers y cantantes "les ha dado por lavar el cerebro y adoctrinar a nuestra juventud, como si no hubiese suficiente ya con los profesores transcomunistas prosaharauis, fumetas, batuqueros de la camisetita verde".

Es el caso de Laura Escanes, Aitana o Bad Gyal, que animan al voto progresista en defensa de, como apuntaba Rosalía, "derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo".

"Qué vergüenza que nuestros hijos tengan que escuchar semejantes payasadas", reacciona 'Piluchi', para la que "la única influencer que ha valido la pena es doña Pilar Primo de Rivera".

Además de reconocer que las Pombo también le caen "simpáticas" y "son buenas niñas", 'Piluchi' se anima a hacerse influencer: "Le voy a decir a mi sobrino que me grabe".

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