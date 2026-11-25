Dani Mateo anuncia el festival de 'Urnavisión', con las canciones llamadas a competir con el 'Yo sí te voy a votar, Pedro', desde el 'Preparados, listos, cambio' del PP al 'Emilio del barrio' de Frente Amplio.

Esta está siendo la campaña de los podcast, los influencers, los vídeos hechos con inteligencia artificial, pero también de las "cancioncillas".

Dani Mateo tranquiliza a los 'eurofans' huérfanos desde que España no va a Eurovisión y anuncia que ha nacido un nuevo festival: "Urnavisión", donde "el último puesto en vez de estar asegurado para España puede que se lo lleve Podemos".

Tras el 'hit' de la campaña con el 'Yo sí te voy a votar, Pedro', el Partido Popular contraataca con 'Preparados, listos, cambio', el 'single' de "Feijóo and the Gavioters" que a Wyoming no le convence: "El mensaje de cambio cala, porque es escuchar la canción y querer cambiar de emisora", afirma.

"Es verdad que la primera vez que la escuchas te deja un poco 'meh', pero la segunda no sé, porque no hay quien escuche esta cosa dos veces", apunta por su parte Dani.

Por otro lado, Frente Amplio ha preferido apostar por la música urbana para presentar a ritmo de rap a 'Emilio del barrio'. "Igual te gana un debate electoral que una pelea de gallos", comenta Dani, que asegura que desde este momento se le va a conocer como "Eminem Delgado" y pide para él "el Ministerio del Flow".

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