¿Se puede adivinar la preferencia política de una persona por su aspecto? Thais Villas sale a la calle sale a la calle a comprobarlo.

A pocos días de las elecciones, Thais Villas presenta 'Lo vota o no lo vota', un juego donde los participantes deben identificar a votantes de diferentes partidos basándose en su apariencia. María, votante de Vox, intenta encontrar a alguien que vote al PSOE, pero falla al elegir a Lorena, quien votará a Frente Amplio. Dania busca a un votante de Frente Amplio, pero se equivoca con Carlos. Arnau acierta al identificar a un votante de Vox, pero falla con el PSOE. Iván, en un giro, debe encontrar a alguien que no vote al PSOE y acierta con Casimiro y María Dolores. En su última ronda, Iván identifica correctamente a María, quien votará al PP, ganando así una bufanda con la cara de Wyoming.

A cuatro días de las elecciones, Thais Villas sale a la calle con 'Lo vota o no lo vota', un juego en el que entrega a una persona el nombre de un partido político y esta tiene que encontrar entre los transeúntes a alguien que, por su apariencia, crea que podría votarlo.

La primera en jugar es María, votante de Vox, quien tenía que encontrar a alguien que este domingo elija la papeleta del PSOE. La mujer elige a Lorena, una joven cuyo pelo corto le parece que votará a los de Sánchez. Pero no, votará a Frente Amplio.

A continuación participa Dania, quien tiene que encontrar a algún votante de Frente Amplio. Por su "look desenfadado y moderno" señala a Carlos, pero no acierta. El joven está debatiéndose entre votar al PSOE y no votar.

Arnau y Luis pasan de ronda

El tercero en jugar es Arnau, de Barcelona, que está de paseo con sus amigos y es interceptado para encontrar a un votante de Vox. Elige a un señor mayor, Juan Manuel, quien, efectivamente, votará al partido de extrema derecha.

Con esta victoria, Arnau pasa a la segunda ronda y debe encontrar a alguien que vaya a votar al PSOE. Señala a Inma que, dice, "tiene el perfil". La mujer dice que "puede ser del PSOE, pero no de Sánchez", por lo que votará al PP, haciendo que Arnau pierda.

La siguiente participante, Iván, va de camino a un evento y, esta vez, participa en negativo. Debe encontrar a alguien que no vote al PSOE y, por puros prejuicios, señala a Casimiro y María Dolores. A la pregunta de si saben a quién votarán, el hombre responde que "no a Pedro Sánchez", lo que da una victoria al concursante que los eligió.

Para su segunda ronda debe encontrar alguien que no vote al PP y da con Luis, un joven estilista que no tiene muy claro qué va a votar, pero dice que será a la izquierda. Con esto, Iván llega a la tercera ronda.

En su última ronda selecciona a María, "a quien ve más de trabajadora" y espera que no vote a Vox. Aunque apoye al mismo bloque, la joven cogerá la papeleta del PP, dándole la victoria a Iván. El joven de recibe una bufanda con la cara de Wyoming.

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