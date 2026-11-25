El presentador de El Intermedio adopta un tono más serio de lo normal para proclamarse defensor de los servicios públicos, la igualdad y la cultura libre.

Wyoming, presentador de El Intermedio, comparte sus pensamientos al acercarse a las urnas para las elecciones del 29N. Con su habitual ironía, afirma que votará "con la mente en blanco", pero con decisión, ya que no se considera indeciso, aunque sí preocupado por los resultados. Wyoming defiende firmemente la sanidad y educación públicas, basándose en su experiencia personal. Además, aboga por políticas de igualdad y contra la violencia de género, recordando cómo antes se describían los asesinatos machistas. También se posiciona a favor de la cultura y la libertad de expresión, votando contra quienes considera enemigos de la libertad, racistas y xenófobos. Concluye que la democracia es un sistema ético y moral que debemos continuar construyendo.

¿Qué pasa por la cabeza de Wyoming cuando se acerca a las urnas? El presentador de El Intermedio ha respondido a la pregunta que el programa está lanzando estos días a sus espectadores de cara a las elecciones del 29N. Con su habitual ironía, ha asegurado que irá a votar "con la mente en blanco", pero "con el sobre en la mano y la papeleta dentro". Eso sí, tiene claro que no es indeciso: "No tengo edad para ser indeciso, pero sí para estar acojonado cuando salgan los resultados".

Más allá de las bromas, Wyoming ha explicado cuáles son los principios que guían su voto. "Yo soy muy simple", ha reconocido antes de declararse firme defensor de la sanidad y la educación públicas. Para explicarlo, ha recurrido a su propia experiencia, por ejemplo, cuando estudió en la universidad pública o cuando su hermano superó un cáncer gracias a la atención de los médicos de la Seguridad Social.

También ha reivindicado las políticas de igualdad y contra la violencia de género. Es feminista, "aunque sea" porque recuerda cómo antiguamente los asesinatos machistas se describían como "crímenes pasionales", una expresión que incluso podía funcionar como atenuante. "La quería tanto que la mató", ha ironizado con indignación.

El presentador ha ampliado su reflexión a otros ámbitos y ha defendido la cultura, el arte y la libertad de expresión. "Como amante de la cultura, del arte, enemigo de la censura, de la represión y de la eliminación de derechos fundamentales, no me queda otra que votar contra los falsos demócratas, los falsos cristianos", ha afirmado. También ha señalado a "los racistas, los xenófobos" y a quienes "se niegan a gritar contra el asesinato constante de mujeres". Su conclusión ha sido contundente: "Voy a votar contra los enemigos de la libertad".

"No olvidéis que la democracia no es un sistema de votación, es un sistema ético, moral», ha defendido casi al final de su argumentación. Un sistema que, ha recordado, no nació de la nada ni de Adán y Eva, sino que "lo construyeron las mujeres y hombres que nos precedieron y con los que tenemos el compromiso de continuar su obra".

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