El marido de Itziar Prats asesinó a sus dos hijas, de dos y seis años, en una tragedia donde el Estado reconoció que había fallado. Ocho años después del crimen, esta víctima de violencia vicaria habla con Andrea Ropero sobre su caso y la importancia de que los jueces prioricen los derechos de los niños sobre los del maltratador.

Hace ocho años, Itziar Prats perdió a sus dos hijas de dos y seis años a manos de su marido en una tragedia que pudo evitarse. Pidió ayuda y denunció en varias ocasiones las amenazas de su entonces marido, pero nadie la escuchó. Tres años después del crimen, el Estado reconoció que había fallado en la protección de Itziar y sus niñas.

Ahora reúne las fuerzas para contar su historia por primera vez en televisión y se sienta con Andrea Ropero. Cuando decidió terminar su relación de pareja, explica que "todas las amenazas iban hacia mis hijas": "Decía que cualquier perjuicio que fuera contra él iba a ir hacia las niñas", comenta.

Itziar alertó de que su marido le decía que se iba a quedar sin lo que más quería, pero para el sistema eran "amenazas veladas", porque tal y como apunta "si no te dicen 'voy a matarlas' parece ser que existe un riesgo": "Muchas veces digo que si hubiera denunciado a un vecino que me hacía esas amenazas, probablemente me habrían hecho más caso", afirma.

Esta víctima de violencia vicaria sostiene que, aunque "hay legislación suficiente para tomar las medidas necesarias seguimos con los estereotipos y los prejuicios de lo que es el sistema machista en el que estamos instalados de manera estructural". De hecho, asegura que a la hora de denunciar en algunas ocasiones "no te admiten pruebas".

En su caso, recuerda que la jueza de su caso le dijo "que los audios que yo aporté eran muy largos": "Ella en ningún momento consideró que yo fuera una víctima porque yo no tenía perfil de víctima, porque tengo una carrera universitaria", explica

Cuando el Estado le reconoció que le había fallado, asegura que sintió rabia porque "me estaban reconociendo algo que ya sabía". También denuncia que tras modificar protocolos como la medición del riesgo de las víctimas e implementar nuevas medidas y legislación, "no se aplican" y "se deja un pequeño resquicio a la voluntad de jueces y juezas", que según ella "es la parte que aprovechan para seguir infringiendo daño y dolor, y lo peor es que no tiene ninguna consecuencia par ellos y ellas".

Más control para los maltratadores que viven con sus hijos

Itziar defiende que los niños no deben verse obligados a convivir con su maltratador. En este sentido, indica que "aunque a nivel legislativo estaría por encima del interés superior del menor, en la justicia se pone por encima el interés del padre por mantener una familia".

Por ello, considera que hay que investigar a los agresores con sentencias donde se ha demostrado que son violentos, porque "no tenemos ninguna duda de que puede dañar a esos niños". De este modo, señala, "sabrían por qué esos niños, esas niñas no quieren ver a sus padres. Sabrían que cuando se les obliga, se ponen enfermos, vuelven a comportamientos más infantiles". "Es impensable, inconcebible que un padre no pueda ver a sus hijos, pero no nos ponemos en el lugar de un niño o una niña que está sufriendo violencia por ese padre".

Itziar sostiene que a los niños se les escucha en los procesos, pero "con esa distorsión de que está siendo manipulado por la madre" y se les obliga a terapias de revinculación con el padre agresor.

'El latido de las mariposas'

Actualmente, Itziar tiene junto a Isabel Gallardo un proyecto, 'El latido de las mariposas', en el que se intenta concienciar sobre todo tipo de violencia. Ante una campaña electoral donde se ha hablado muy poco de violencia de género, Itziar pide "que se escuche a los niños y a las niñas, que se investigue de dónde viene esa violencia y por qué están ocurriendo las cosas que pasan, que tengan formación los jueces, las juezas, la Policía, todas las personas que intervengan en violencia real, porque ahora mismo se supone que la tienen y es ínfima.

También que "tengan esa perspectiva de género, de la infancia interseccional, para poder mirar más allá de su toga, que no les está permitiendo ver que el derecho de un niño es superior al de un agresor".

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