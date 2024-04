Cristina Gallego se convierte un día más en Piluchi, la señora bien, para visitar a Pepe Álvarez, secretario general de UGT. El sindicalista le reprochó a Isma Juárez los comentarios de 'Piluchi' sobre el estilismo que escogió en un besamanos con los reyes, y, por eso, la 'señora bien' ha decidido visitar la sede de UGT para encontrarse con él y hacerle un cambio de look.

La primera sorpresa que se lleva 'Piluchi' al llegar a la sede es la altura del edificio. "Parece un Corte Ingles", afirma. La 'señora bien' también se anima a dar un discurso frente a los trabajados del sindicato, donde les intenta convencer de la necesidad de aumentar la jornada laboral a 70 horas y sin contratos indefinidos, algo que no convence mucho al personal del sindicato.

Por fin 'Piluchi' se encuentra con Pepe. El secretario general le enseña su despacho que está decorado, entre otras cosas, por un gran grafiti que, como era de esperar, desagrada a 'Piluchi'. En general, la decoración del despacho de Álvarez no es muy del agrado de la 'señora bien', al igual que su look. "A lo que he venido aquí es a ayudarte con tu estilismo, no puede ser que uno de los líderes sindicales más importantes de este país vaya a ver al rey como si fuera a hacer cola en un comedor social", le dice 'Piluchi'.

Entre los outfits que le propone hay camisas sencillas, americanas e incluso un chaleco. El look preferido de 'Piluchi' está formado por unos vaqueros, una camisa azul claro, un chaleco azul oscuro y, para terminar, una americana de pana marrón. El nuevo look de Pepe es muy del gusto de 'Piluchi', que le dice: "Estás ideal, así, sí te llevaba a Ferraz".

Pero no solo cambia de look Pepe. El secretario general de UGT le regala a 'Piluchi' varios complementos para que mejore su outfit: un chaleco naranja de los ciudadanos de San Fernando de Henares, afectados por la línea de metro 7B, una gorra morada feminista y, por último, una mochila con la bandera LGTBI.