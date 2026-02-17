Ruxxo señala que la extrema derecha también ha llegado a la policía: "Se estaba erradicando y está habiendo un repunte"

Ruslán Elá Ayana es uno de los pocos policías negros de nuestro país. Ruxxo, que así es conocido, cuenta que forma parte de una asociación de policías antifascistas "para que no nos metan a todos en el mismo saco".

Ruslán Elá Ayana, o Ruxxo, es un conocido creador de contenido y rapero que, además, también es uno de los primeros policías negros de nuestro país. Ruxxo charla con Thais Villas sobre su profesión y sobre el racismo en nuestro país.

Como expone la reportera, "hay estadísticas en España que muestran que la policía identifica mucha más gente racializada que a gente blanca". Ruxxo señala que eso "se hacía mucho, sin tener el pensamiento de que eso era racismo. El policía cuenta que, alguna vez, patrullando con algún compañero veterano este le pedía parar a alguna persona racializada y cuando preguntaba por qué lo justificaban diciendo que igual había hecho algo.

"No te van a decir porque es negro o porque es marroquí", indica. "Hoy en día no se hace tanto", señala, "pero también, desde las instituciones, se está educando a los guardias, y en las escuelas de policías". A pesar de ello, Ruxxo señala que el auge de la extrema derecha también ha llegado a la policía. "Hace unos años ya se estaba erradicando y está habiendo un repunte", añade.

Ruxxo, además, se ha hecho de una asociación de policías antifascistas. "Estamos en ese nivel", expone, "lo triste es que tengamos que estar en ese nivel". "Ha llegado el momento en el que se ha tenido que crear una asociación para que no nos metan a todos en el mismo saco", explica. Ruxxo señala que muchos policías apoyan a empresas de desokupación o a partidos "de ardillitas, de Núcleo Nacional...". "Esos son los que están saliendo últimamente, entonces, qué mínimo que ser antifascista".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.