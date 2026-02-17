Ruxxo comparte por qué decidió alistarse en la policía: "Era una manera de poder cambiar la institución"

Ruslán Elá Ayana, además de ser creador de contenido y rapero, es uno de los primeros policías negros de nuestro país. El joven charla con Thais Villas sobre su profesión y el racismo que ha experimentado.

Thais Villas charla con Ruslán Elá Ayana, más conocido como Ruxxo, un chico que es exfutbolista, rapero, creador de contenido y, además, es uno de los pocos policías negros de nuestro país. Ruxxo decidió alistarse en la policía en la crisis del 2008 ya que, como cuenta a la reportera, los equipos de fútbol comenzaron a pagar menos.

"Lo primero que recibí de mis amigos es 'qué dices'", comparte, "'¿dónde vas a meterte a la popo? Un policía no puede ser negro'". Ruxxo expone que sus interacciones anteriores con la policía no habían sido positivas, "pero pensé que era una manera de poder cambiar la institución era estando en ella".

Ruxxo cuenta que, en muchas ocasiones, cuando está de servicio en lugar de dirigirse a él la gente se dirige a su compañero o compañera. "Es como si yo no hablara castellano", expone. El policía cuenta tiene muchas anécdotas debido a que no es habitual ver a un policía negro.

"Desde entrar a un piso por una fiesta y pensar que soy el 'boys' a que, en un accidente, una persona se ponga al lado de mi compañero y le diga 'tú te puedes creer, con el poco trabajo que hay en España y le dan el trabajo a un negro'", comparte.

