Sandra Sabatés y El Gran Wyoming repasan en 'La verbena de la democracia', la actualidad política en Madrid de cara a las elecciones del 4 de mayo. La campaña enfrenta su recta final marcada por las últimas encuestas como el sondeo de 'El País', que arroja varios titulares: el PP obtendría una gran victoria pero seguiría necesitando a Vox para gobernar, Más Madrid se dispararía quedándose cerca del PSOE y Unidas Podemos también mejoraría sus resultados. El peor resultado sería para Ciudadanos, que quedaría fuera de la Asamblea.

Estos resultados se trasladan a una campaña que sigue marcada por la polarización: mientras las fuerzas de izquierda siguen pidiendo un cordón sanitario a Vox, Ayuso sigue rechazando la idea y criticando a la izquierda. "Si tanto quieren que no salga Vox que me voten a mí", afirma la presidenta madrileña. El Gran Wyoming no da crédito a este comentario de Díaz Ayuso, que analiza "la estrategia de la presidenta de amenazar con algo peor". Puedes ver el análisis completo en el vídeo principal de esta noticia.

El vídeo de García Egea y Almeida en un coche por Madrid

El Gran Wyoming critica en este vídeo de El Intermedio "el tono arrogante" de Ayuso respecto a las amenazas a políticos de izquierdas y le manda un mensaje: "Aprenda a hacer campaña como García Egea y Almeida".