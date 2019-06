Dj Wyo presenta la 'OHL Session', un aluvión de 'temazos' convertidos en "himnos de la malversación de caudales públicos"

El Gran Wyoming ha hecho una selección de 'temazos' que ha querido mostrar en la 'OHL Session', realizada en pleno plató de El Intermedio.

Dj Wyo pincha en directo el primer hit de la 'OHL Session', el que muestra al directivo de OHL Felicísimo Ramos contando el dinero que va a pagar a un funcionario a cambio de una adjudicación pública, una cantidad que ascendería a los 85.000 euros.

Pero si hay un tema que ha marcado a OHL es 'La Mordidita' de Ricky Martin: "Dicen que sus fiestas de empresa siempre acaban con todos sus directivos haciendo la conga con esta canción".

El segundo hit va de 'money': es una conversación entre el directivo de OHL que realizaba las grabaciones, Paulino Hernández, y el exdirector del puerto de Melilla, José Luis Almazán, miembro en aquella época de la ejecutiva del PP en la Comunidad Autónomas.

En ella el político se queja por el sobrecoste de una obra del puerto melillense y pide como compensación a OHL que le abone 400.000 euros para las elecciones europeas de 2009.

Sin duda el último 'hitazo' es uno de los más relevantes: en él el exdirectivo Paulino Hernández reconoce que los concursos están amañados y que Villar Mir, expresidente de OHL, exigía al Gobierno de turno las obras que le interesaban. También, el mismo directivo afirmaba que este sistema de mordidas estaba "generalizado en el país" y que las adjudicaciones públicas a las empresas estaban repartidas de antemano.

"En España lo que hay es lo que hay", afirma Wyoming, por eso solo podemos terminar la 'OHL Session' con un auténtico temazo: 'Y viva España' de Manolo Escobar.

Otros momentos destacados

Pero esta no es la única ocasión en la que El Intermedio explica la actualidad política a base de 'hitazos' musicales. Por ejemplo, a la hora de explicar en qué consiste el "Gobierno de cooperación" que pide el PSOE. Esta vez usaron una canción de 'Barrio Sésamo'.

Iván Lagarto también publicó esta divertida y pegadiza canción sobre los gustos musicales de Monago, un político que públicamente reconoció que ser fan de 'Camela'.

José María Aznar y Santiago Absacal también fueron los máximos protagonistas de un 'temazo'. "No, no, no, a mí nadie me aguanta la mirada", se respondían el uno al otro en este 'hit' musical.