La viral respuesta de Aznar a Abascal convertida en un hit musical: "No, no, no, a mí nadie me aguanta la mirada"

Durante una entrevista radiofónica el líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó que José María Aznar, expresidente del Gobierno por el PP, compartía con su partido "lo de la derechita cobarde". La respuesta de Aznar no se hizo esperar, y con dureza declaró: "A mí nadie me habla de una derechita cobarde".

Con este pretexto, Iván Lagarto ha creado su nuevo tema que tiene por estribillo: "nadie me aguanta, nadie me aguanta, nadie me aguanta la mirada". El vídeo además va acompañado de unas imágenes en las que se ve a el exlíder de los populares sacando fuego y fulminando con una mirada de ojos rojos.

