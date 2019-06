El 'hit' de El Intermedio para explicar en qué consiste el "Gobierno de cooperación" que pide el PSOE

Adriana Lastra, vicesecreraria general del PSOE, ha hablado ante los medios de desarrollar "un gobierno de cooperación". Pero, ¿en qué consiste este acuerdo?

El Gran Wyoming explica que "PSOE y Unidas Podemos han lanzado una campaña basándose en 'Barrio Sésamo'".

En este vídeo recogemos la canción que 'han lanzado': "Quiero que sepas que me hace muy feliz, que siempre puedo ayudar. Regala una sonrisa nada más, también puedes cooperar".

