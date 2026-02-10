La reacción de una madre cuando su hija le dice que debe 2.000 euros: "¿A mí qué c**** me estás contando?"

El Intermedio vuelve a poner a prueba el amor de los padres en su sección 'Cría Cuervos'. Una joven gasta una broma a su madre con una supuesta factura de hotel de 2.000 euros y su reacción, entre nervios y cariño, lo dice todo.

En una nueva entrega de 'Cría Cuervos', El Intermedio pone a prueba el amor incondicional de los padres hacia sus hijos. El programa propone a varios jóvenes gastar pequeñas bromas a sus progenitores para comprobar hasta dónde puede llegar su enfado… y su apoyo.

En esta ocasión, una joven llama a su madre y le cuenta que ha tenido que quedarse a dormir en un hotel con unas amigas porque se les ha cancelado el vuelo. El problema, según le explica, es que ahora no puede pagar la factura.

"Cuando he ido a dar mis datos y a pagar, me están diciendo que tengo que pagar 2.000 euros, que si no, no puedo salir de aquí", relata la chica, añadiendo que, tras dar sus datos, no puede abandonar el hotel mientras sus amigas ya han pagado y se han marchado.

La reacción de la madre no se hace esperar. "¡Cómo vas a pagar 2.000 euros en un hotel! ¿Es una broma? Pero, ¿cómo entras en un hotel y no preguntas cuánto vale? ¡Chiquilla! ¿De dónde saco yo 2.000 euros?", responde escandalizada y al borde de un ataque de nervios.

La hija insiste y le explica que no sabe cómo salir del hotel y que las madres de sus amigas ya han hecho una transferencia para ayudarlas.

"Hija, yo no tengo ese dinero. Dile al muchacho que tú te has equivocado, que tú no tienes ese dinero. No vas a hacer uso de ese hotel. ¿Qué hotel es ese? ¿A mí qué c**** me estás contando? ¿De dónde quieres que saque yo 2.000 euros? Estás majara", contesta la madre, cada vez más alterada.

Al ver el estado de su madre, la joven decide parar la broma y le confiesa que todo forma parte de una prueba de El Intermedio. La mujer, ya más tranquila, le suelta una última pulla cargada de cariño: "Yo de ti me lo creo todo porque eres una inmadura", antes de despedirse con un sincero "te quiero".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.