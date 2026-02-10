Carmen y Begoña defienden el amor a cualquier edad: "No tengáis miedo, expresarlo ya sea a una persona del mismo sexo o no"

Begoña y Carmen, una pareja de 73 años, han conquistado al público tras contar su historia de amor en televisión. Se conocieron en una residencia de Logroño, se enamoraron y hace solo dos meses se dieron el 'sí, quiero'.

Thais Villas ha tenido la oportunidad de entrevistar a Begoña y Carmen, una pareja de 73 años que se conocieron en una residencia de ancianos en Logroño. Allí nació su historia de amor y, apenas dos meses atrás, se dieron el 'sí, quiero'.

Durante la charla, la reportera quiso saber cómo viven estos primeros meses juntas como matrimonio. "¿Estáis todavía en plena luna de miel o ya habéis empezado a discutir?", le pregunta Villas a Carmen, quien responde que siguen en esa etapa y que duda que lleguen a discutir.

Carmen cuenta que conoció a Begoña un día cuando bajaba a desayunar. Empezaron como amigas y, desde entonces, no se han separado. En ese momento, mira a su pareja con una sonrisa llena de cariño y asegura que Begoña "es una monada".

Por su parte, Begoña explica que para ellas esta relación es "eterna". Carmen completa la idea: "Me dio la alianza y me dijo que seríamos eternas", ya que su mujer tiene problemas de audición y le cuesta explicarse.

La decisión de casarse surgió tras una conversación normal y la boda se organizó en la propia residencia. "Era una fantasía. O sea, de película", recuerda Carmen. Fue una celebración sencilla, pero suficiente para guardar ese "día inolvidable" en sus recuerdos.

Solo pusieron una condición musical: nada de Manolo Escobar ni Machín, porque estaban cansadas de escucharlos en las fiestas del centro. Ellas prefieren a La Oreja de Van Gogh y Rafaella Carrà.

Antes de despedirse, Thais Villas quiso saber qué mensaje enviarían a personas de su misma edad: "Qué mensaje os gustaría transmitir a la gente de vuestra edad? Vosotras, que os habéis hecho famosas con esta boda, que habéis decidido casaros a una edad que otra gente no tiene en mente", les pregunta.

Carmen lo tiene claro y lanza un mensaje lleno de valentía: "Les diría que no tenga miedo. Que expresen su amor, sea a una persona del mismo sexo o no. Da igual la edad; nosotras con 73 años vivimos un amor muy intenso, muy entregado, de ayuda, de cuidado, de estar pendientes la una de la otra. Por la calle vamos de la mano; si nos apetece, nos damos un beso. Al que le moleste, lo sentimos, pero nosotras no nos cortamos. Que digan lo que quieran".

