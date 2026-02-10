Dani Mateo, sobre el caso de los saltadores que se inyectan ácido hialurónico en el pene: "Dentro de poco no quedará nieve virgen"

Dani Mateo analiza el caso de los saltadores olímpicos que se inyectan ácido hialurónico en el pene para aumentar su tamaño y así hacer saltos más largos. Como no podía ser de otro modo, reta a Wyominga a un duelo de chistes fáciles sobre ello.

Según explica Dani Mateo, el ser humano "siempre ha buscado formas de mejorar". Ahora, señala, para volar más lejos, "hemos inventado el alargamiento del pene".

Según desvelan medios europeos, varios saltadores de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran estos días en Italia, se estarían inyectando ácido hialurónico en el pene para aumentar su tamaño y así poder hacer saltos más largos.

La explicación, apunta Dani en el vídeo sobre estas líneas, sería que, al competir con trajes a medida hechos por la Federación Internacional de Esquí, ganar dos centímetros más de tela puede suponer recorrer hasta casi seis metros más de distancia. "¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un saltador olímpico en modo misil", ironiza.

Desde los medios ya lo llaman el 'Penisgate', "porque es como el Watergate, pero aquí en vez de pinchar teléfonos, se pinchan penes", afirma Dani, que comenta que aunque el ácido hialurónico no es una sustancia prohibida, la Agencia Mundial Antidopaje ya está detrás del caso, mientras que la Federación ha anunciado que realizará nuevas mediciones en los trajes para evitar desajustes en las tallas.

Teniendo en cuenta que los chistes sobre este tema salen solos, Dani reta a Wyoming a un duelo de chistes fáciles: "Algunos científicos ya están avisando de que como sigan aumentando los casos, dentro de poco no quedará nieve virgen", ironiza Dani, mientras el presentador contraataca asegurando que "gracias a esta práctica se están recuperando los casquetes polares".

Finalmente, Dani Mateo da el duelo por zanjado: "Como le diría a un esquiador su médico de cabecera, no alarguemos más este asunto".

