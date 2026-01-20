'Donald Trump' se 'anexiona' El Intermedio, echa a Wyoming y anuncia que va a conquistar Murcia: "Make La Manga great again"

Raúl Pérez se convierte en 'Donald Trump' y, en este vídeo, irrumpe en El Intermedio para echar a Wyoming y colocarse a sí mismo como presentador del programa, con la ayuda de Thais Villas y Dani Mateo.

Mientras Wyoming se opone a la "tiranía" y los "modos dictatoriales" de Donald Trump, el 'presidente' de Estados Unidos irrumpe en el plató de El Intermedio, imitación de Raúl Pérez mediante, para anexionárselo y, de paso, reclamar la Moncloa a Pedro Sánchez.

También amenaza con "aranceles del 200% al vino tinto" si no le aplauden y decide directamente expulsar a Wyoming de la mesa, ante la oposición del presentador, que le devuelve su estado: "A partir de ahora pienso llamarme El Gran Tomelloso", afirma.

Dani Mateo y Thais Villas se pasan al otro lado y, tras echar a Wyoming, sitúan a 'Trump' en la silla de presentador para presentar un programa "sin chistes con cara naranja".

Sandra Sabatés se convierte así en la "Melania mexicana" para presentar "The Donald Trump Intermedio News", donde 'informa' de que "Trump planea conquistar Murcia". "El mejor presidente de la historia de la humanidad asegura que allí se encuentran las mejores reservas de petróleo y tierras raras", señala Sandra, que destaca que "sorprendentemente, los ecologistas le han dado la razón. Dicen que en el Mar Menor, salvo peces, hay de todo".

'Trump' también planea decir "bye bye" al rey Felipe VI y ocupar el trono para ser "Trump I de Washington y quinto de cerveza" y se propone ir a por el grupo Seguridad Social: "También era tarde para ir a por Maduro, y fuimos a por él".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.