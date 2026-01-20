Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

"The Donald Trump Intermedio News"

'Donald Trump' se 'anexiona' El Intermedio, echa a Wyoming y anuncia que va a conquistar Murcia: "Make La Manga great again"

Raúl Pérez se convierte en 'Donald Trump' y, en este vídeo, irrumpe en El Intermedio para echar a Wyoming y colocarse a sí mismo como presentador del programa, con la ayuda de Thais Villas y Dani Mateo.

Raúl Pérez se convierte en 'Donald Trump' y, en este vídeo, irrumpe en El Intermedio para echar a Wyoming y colocarse a sí mismo como presentador del programa, con la ayuda de Thais Villas y Dani Mateo.

Mientras Wyoming se opone a la "tiranía" y los "modos dictatoriales" de Donald Trump, el 'presidente' de Estados Unidos irrumpe en el plató de El Intermedio, imitación de Raúl Pérez mediante, para anexionárselo y, de paso, reclamar la Moncloa a Pedro Sánchez.

También amenaza con "aranceles del 200% al vino tinto" si no le aplauden y decide directamente expulsar a Wyoming de la mesa, ante la oposición del presentador, que le devuelve su estado: "A partir de ahora pienso llamarme El Gran Tomelloso", afirma.

Dani Mateo y Thais Villas se pasan al otro lado y, tras echar a Wyoming, sitúan a 'Trump' en la silla de presentador para presentar un programa "sin chistes con cara naranja".

Sandra Sabatés se convierte así en la "Melania mexicana" para presentar "The Donald Trump Intermedio News", donde 'informa' de que "Trump planea conquistar Murcia". "El mejor presidente de la historia de la humanidad asegura que allí se encuentran las mejores reservas de petróleo y tierras raras", señala Sandra, que destaca que "sorprendentemente, los ecologistas le han dado la razón. Dicen que en el Mar Menor, salvo peces, hay de todo".

'Trump' también planea decir "bye bye" al rey Felipe VI y ocupar el trono para ser "Trump I de Washington y quinto de cerveza" y se propone ir a por el grupo Seguridad Social: "También era tarde para ir a por Maduro, y fuimos a por él".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Aparece un nuevo cuerpo entre los escombros del tren Alvia que eleva la cifra de fallecidos a 42
  2. El dolor de la familia Zamorano Álvarez tras perder a cuatro de sus miembros aún sin identificar: "A esperar"
  3. Al menos un muerto y decenas de heridos por el choque de un tren de Rodalies con un muro caído sobre la vía en Gelida
  4. El PP de Guardiola se hace con la Presidencia de la Asamblea de Extremadura y confirma el enfriamiento de la relación con Vox
  5. Trump acuerda con Rutte reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia: "Es fundamental para la seguridad mundial"
  6. Tres trabajadores denuncian a Julio Iglesias por despido improcedente: "Entendía que estábamos en la época de la colonización"